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Pelosi'nin kocasına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Nancy Pelosi#Paul Pelosi#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 13:04

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine çekiçle düzenlenen saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı. Mahkeme kayıtlarına göre, Paul Pelosi saldırganla karşılaştığında tuvalete giderek polisi aramış...

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Eski ABD Temsiler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kocası Paul Pelosi, geçtiğimiz ekim ayında evine izinsiz olarak giren bir şahsın saldırısına uğramıştı.

İsminin David DePape olduğu öğrenilen 42 yaşındaki zanlı yerel saatler gece yarısı 02:00 civarında Pelosi'nin San Francisco'daki konutuna girmiş ve 82 yaşındaki Paul Pelosi'ye çekiçle saldırmıştı.

Uluslararası ajansların geçtiği ilk bilgilerde saldırganın yakalandığı ve Pelosi'nin de hastanede tedavi altında olduğu belirtilmişti.

Pelosinin kocasına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

ABD gündemine bomba gibi düşen saldırının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı.

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San Francisco Yüksek Mahkemesi, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin San Francisco'da bulunan evine girerek Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye çekiçle saldıran 42 yaşındaki zanlı David DePape'ye ait görüntüyü yayınladı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin vücut kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde polis, Paul Pelosi'nin kapısını çalıyor. Kapıyı Paul Pelosi ve 42 yaşındaki zanlı David DePape açıyor.

Pelosinin kocasına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

BİR ANDA ELİNDEKİ ÇEKİÇLE VURMAYA BAŞLIYOR

Polis, elinde çekiç tuttuğu görülen DePape'e çekici bırakması için talimat veriyor. Fakat bir anda sinirlenen DePape, yanında bulunan Paul Pelosi'ye çekiçle saldırmaya başlıyor. Polis ve saldırgan arasında yaşanan arbedede DePape etkisiz hale getirilerek kelepçeleniyor.

Pelosinin kocasına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

DePape, Kasım ayında yapılan ilk duruşmada da hakkındaki suçlamaları ve tüm iddiaları reddetmiş ve kefaletle serbest bırakılmıştı. Aralık ayında yapılan bir duruşmada ise savcılar Paul Pelosi'ye yönelik saldırıyla ilgili kamera görüntülerini ve 911 arama kayıtlarını mahkemeye delil olarak sundu.
Pelosinin kocasına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

TUVALETE GİDİP POLİSİ ARAMIŞ

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Görüntüler sonrası saldırının bilinmeyen detayları da aydınlanmış oldu. Mahkeme kayıtlarına göre saldırgan ile karşılaşan Paul Pelosi, DePape'ye tuvaleti kullanması gerektiğini söyleyerek cep telefonuyla 911'i aramış ve yardım istemiş.

Pelosinin kocasına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Polis ayrıca saldırganın Pelosi'nin evine girmeden önceki görüntülerini de yayınladı. Kapı güvenlik kamerasından alınan görüntülerde saldırganın içeri girmeden önce bir süre eve baktığı, uzaklaştığı ve daha sonra elinde bir çanta ile geri geldiği görülüyor.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

San Francisco Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'nin kafasına çekiçle vurarak yaraladığı iddia edilen zanlı David DePape, cinayete teşebbüs, konut hırsızlığı ve ölümcül bir silahla saldırmakla suçlanmıştı.

Pelosinin kocasına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

42 yaşındaki zanlı David DePape/AP

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San Francisco Bölge Savcısı Brooke Jenkins duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "DePape, yargılanacak ve işlediği iğrenç suçlardan sorumlu tutulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

DePape'nin hakkındaki suçlamaları reddetmesiyle hızlı yargılanma hakkından feragat ettiği ve duruşma tarihini belirlemek üzere 23 Şubat'ta tekrar mahkemeye çıkacağı belirtilmişti.

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#Nancy Pelosi#Paul Pelosi#Saldırı

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