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Pelosi: Çin’in Tayvan üzerindeki baskısını normalleştirmesine izin veremeyiz

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#Nancy Pelosi#Çin#Tayvan
Pelosi: Çin’in Tayvan üzerindeki baskısını normalleştirmesine izin veremeyiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 23:36

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Tayvan ziyaretinin ardından Çin’in düzenlediği askeri tatbikatlar hakkında, “Çin'de gördüğümüz şey, Tayvan’a yönelik baskıların normalleştirilmeye çalışıldığı. Bunun olmasına izin veremeyiz" dedi.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan Tayvan ziyaretinin ardından bugün düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Pelosi yaptığı konuşmada, “Oraya Tayvan'ı övmek için gittik. Çin'in Tayvan'ı izole edemeyeceğini söylemek ve dostluğumuzu göstermek için Tayvan'a gittik" dedi.

Pelosi ayrıca, Çin’in Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlara atıfta bulunarak, “Çin'de gördüğümüz şey, Tayvan’a yönelik baskıların normalleştirilmeye çalışıldığı. Bunun olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pelosi basın toplantısında, Çin'in kendisine ve ailesine yaptırım uyguladığını açıklaması hakkındaki bir soruya gülerek, "Kimin umurunda? Bu benim için tesadüfi, hiçbir ilgisi yok" şeklinde cevap verdi. Çin bugün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatları sonlandırdıklarını duyurmuştu.

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TATBİKATLAR BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Çin’in Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatlar bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. ABD, Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang'i Çin'in eylemlerini kınamak için Beyaz Saray'a çağırmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Çin'in, Pelosi'nin ziyaretine tepkisinin "açıkça kışkırtıcı" olduğunu ifade etmişti.

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#Nancy Pelosi#Çin#Tayvan

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