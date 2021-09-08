Pele’ye kritik operasyon

Cumartesi günü ameliyata alınan 80 yaşındaki Pele’nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

‘MAÇA GÜLÜCÜKLE ÇIKACAĞIM’

Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ‘Siyah İnci’, “Tümörün alınması için geçen cumartesi ameliyata alındım. Doktorlarımın başarılı müdahalesi sayesinde şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Sevenlerimle harika zaferler yaşamaya alışkınım. Bu maça da yüzümde bir gülücük ve beni sevenlerin sevgisiyle sarılı yaşama sevinciyle çıkacağım” ifadelerini kullandı.

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