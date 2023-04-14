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Pekin’e ziyaret trafiği hız kesmedi

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Tayvan#Çin
Pekin’e ziyaret trafiği hız kesmedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 07:00

Ukrayna savaşı ve Tayvan krizi devam ederken ülkelerin Çin’le diyalog arayışı hızlandı.

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Dün Çin’de temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pekin’in dünyada değişen rolünü dikkate aldıklarını ifade etti. Avrupa-Çin ilişkilerinin hangi yöne evrileceğinin Pekin’in adımlarına bağlı olduğunu söyleyen Baerbock, Rusya üzerindeki etkisini kullanarak Ukrayna işgaline dair rol üstlenmesinin, Çin ile ilişkileri olumlu etkileyeceğini kaydetti. Geçen hafta da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ukrayna gündemiyle Pekin’e gitmişti.

BREZİLYALI LİDER LULA DA ÇİN’DE

Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sağlık sorunları yüzünden daha önce ertelediği Çin turuna dün başladı. Kalabalık bir iş insanı grubuyla Çin’e giden Lula’nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e Ukrayna için ortak barış çağrısı yapmayı teklif etmesi bekleniyor.

 

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#Ukrayna#Tayvan#Çin

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