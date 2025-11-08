Pekin’den üçüncü uçak gemisi… Çin Fujian’ı hizmete aldı

Haberin Devamı

Son yıllarda füze üretim tesislerini ciddi oranda genişlettiği ortaya çıkan Çin, Devlet Başkanı Şi Cinping’in de katıldığı törende üçüncü uçak gemisi Fujian’ı hizmete aldı. Fujian, tamamen yerli olarak tasarlanıp inşa edilmiş ilk uçak gemisi olarak dikkat çekerken, elektromanyetik fırlatma (EMALS) sistemine sahip olduğu için rampalı kalkış sistemine ihtiyaç duymadan daha fazla sayıda savaş uçağını taşıyabileceği ve sortileri daha hızlı gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Söz konusu özellik Fujian dışında yalnızca ABD’nin en yeni uçak gemisi USS Gerald R. Ford’da bulunuyor. Fujian, Çin’in Rus tasarımı ilk iki uçak gemisinden çok daha güçlü bir gemi olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre gemi, yaklaşık 18 bin 500 kilometre menzile sahip olacak ve bu mesafeden sonra yakıt ikmali gerektirecek.

Haberin Devamı

Şi Cinping daha önce, hedeflerinin Çin’in 2035 yılına kadar modernize edilmiş bir askeri güce ve 2050 yılına kadar ABD ile rekabet edebilecek dünya standartlarında bir orduya sahip olması olduğunu ifade etmişti.