Pekin’den Ankara’ya bağımsız savunma övgüsü: ‘Mavi Vatan’ Çin ordu gazetesinde

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Türkiye’nin büyük bir uçak gemisinin yapımına başladığı belirtilen makalede, 60 bin tonluk geminin, Türkiye’nin sahip olduğu en büyük savaş gemisi olan 28 bin tonluk TCG Anadolu’dan iki kat büyük olacağı belirtilerek, “Türkiye, çift uçak gemisi grubu oluşturmaya başladı” başlığı kullanıldı. Makalede, Türkiye’nin girişiminin savunma sanayisini bağımsız hale getirme hedefiyle uyuştuğu vurgulanarak, yeni uçak gemisi projesine 40’tan fazla Türk savunma şirketinin katkı sağladığı aktarıldı.

KÜRESEL ETKİ VURGUSU

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’de Yunanistan ile yaşadığı ihtilafların yanı sıra küresel etkisini arttırmak için de deniz gücünü kuvvetlendirmeye yöneldiğine dikkat çekilen makalede, Mavi Vatan’ın 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde olacağı; 10 bin deniz mili menzile ulaşabileceği; 20’si güvertede 30’u hangarda toplam 50 savaş uçağını taşıyabileceği belirtildi.

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FAS İLK AKINCILARI ALDI

2023’te yapılan anlaşma sonrası Fas’ın, ilk Bayraktar Akıncı dronlarını aldığı bildirildi. Fas yönetimin yarı resmi askeri yayın organı Forum FAR Maroc, teslimatın Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri ile Türkiye savunma sanayi arasındaki ilişkiyi güçlendirmede önemli bir adım olduğunu belirtti. Teslim edilen dronların kesin sayısı açıklanmadı.