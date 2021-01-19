Pekin yönetimi eleştiri oklarının hedefinde

CNN'in haberine göre, bağımsız inceleme kurulu, dün açıkladığı ikinci raporunda, Çin'in, Vuhan şehrinde Kovid-19 vakalarının ilk tespit edildiğinde halk sağlığı önlemlerini uygulamada daha hızlı ve etkili olabileceğini belirtti.



Raporda, Pekin yönetimine "salgınla mücadelede etkisiz davranma" eleştirisi yapılırken, "Kurul için net olan şey, halk sağlığı önlemlerinin Ocak 2020'de Çin'deki yerel ve ulusal sağlık yetkililerince daha güçlü bir şekilde uygulanmış olabileceğidir." ifadesi kullanıldı.



DSÖ'nün salgınla ilgili geç harekete geçtiği vurgulanan raporda, "DSÖ'nün neden ocak ayının üçüncü haftasına kadar toplanmadığı ve toplandığında uluslararası önemi haiz bir halk sağlığı için acil durum ilanı üzerinde anlaşmaya varamadığı net değil." değerlendirmesinde bulunuldu.



Raporda, DSÖ'nün 11 Mart 2020'ye kadar salgın ilan etmediğinin altı çizilirken, söz konusu tarihe kadar dünya çapında 118 bin vakaya rastlandığı ve 4 binden fazla ölüm kaydedildiği bildirildi.



DSÖ'nün "kendisinden beklenen işi yapmak için yetersiz kaldığı" sonucuna varıldığı belirtilen raporda, DSÖ'nün salgın potansiyeli olan hastalıkların raporlarını doğrulamak veya yerel bölgelere destek sağlamak için "son derece sınırlı" bir güce sahip olduğu kaydedildi.



KURUL 'REFORM' ÇAĞRISINDA BULUNDU



Çin ve DSÖ'nün salgındaki rolünü araştıran ve Mayıs 2020'de Dünya Sağlık Asamblesinde nihai bir rapor sunması planlanan kurulun, uluslararası toplumun salgınlarla nasıl başa çıkacağı konusunda "küresel bir sıfırlama" yapması gerektiğine dikkat çekildi.



Eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark ve eski Liberya Cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf'in eş başkanlık ettiği bağımsız kurul, DSÖ'yü salgın ilan etmede gecikmeleri nedeniyle eleştirirken, "reform" çağrısında bulundu.



Vuhan'daki ilk vakalar, 12 Aralık-29 Aralık 2019'da tespit edilirken, 31 Aralık 2020'ye kadar DSÖ'ye bildirilmemişti. Vuhan 23 Ocak 2020'de tecrit altına girdiğinde ise virüs çoktan Japonya, Güney Kore, Tayland ve ABD'ye yayılmıştı. DSÖ, Acil Durum Komitesini 22 Ocak 2020'ye kadar toplamazken, 30 Ocak 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.



ABD'DE TEPKİ VERMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) koronavirüsün kökenini araştıracak araştırmacı heyeti, virüsün ilk kez tespit edildiği Çin’in Vuhan kentinde araştırmalar yapmak üzere geçtiğimiz günlerde yola çıkmış, ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam’dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyeti taşıyan uçak Vuhan'a indikten sonra araştırmacılar karantinaya alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüsün kökeni hakkında flaş bir iddia ortaya atarak yayınladığı rapordan sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne çağrıda bulunmuş, Vuhan'ın dünyayı enfekte etme geçmişi olduğunu hatırlatan Pompeo, laboratuvar ve Kovid-19 arasındaki ilişki konusunun acil olarak araştırılmasını istemişti.

Öte yandan ABD'den Çin'e çok kritik bir çağrı geldi. ADB, Çin'e koronavirüsü araştıran DSÖ heyetine koronavirüsle ilgili insanlardan, hayvanlardan ve doğadan alınan bütün örneklerin acil olarak verilmesini talep etti.

ABD ayrıca Çin'den ivedilikle Vuhan'daki koronavirüs hastalarıyla ilgili tüm laboratuvarlar verilerinin ve tıbbi kayıtların da DSÖ heyetiyle paylaşılmasını istedi.



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