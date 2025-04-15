Pekin yalanlamıştı: Esir düşen Çinli askerler basın karşısına çıkarıldı

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Rusya ordusunda savaşırken Donetsk'te Ukrayna'ya esir düşen iki Çinli asker, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalar yaptı. Çin, iki vatandaşının Rusya ordusu için savaştığı iddialarını yalanlamıştı. Çinli askerlerin basın karşısına çıkarılmasının ardından yeni bir açıklama yapan Çin, tarafları "sorumsuz açıklamalar" yapmamaları konusunda uyardı.

Nisan ayı başlarında Doğu Ukrayna'da yakalanan Wang Guanjung ve Zhang Renbo, Çin adına savaşmadıklarını ve Çin devletiyle bağlantılarının olmadığını vurguladı. Wang ve Zhang, paralı asker olarak işe alındıklarını belirtti.

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KREMLİN YİNE YALANLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’yı Çin'den savaşçı toplamakla suçlayarak, en az birkaç yüz Çinlinin Rusya ordusunda savaştığını iddia etti. Kremlin, bu iddiayı bir kez daha reddederken, basın karşısına çıkarılan Çinli askerler, Rusya'nın kendilerine yalan söylediğini ve Ukrayna'nın sanıldığından daha güçlü olduğunu söyledi.

AFP'nin haberine göre, Zelenski, esirlerin üzerinde kimlik belgeleri, banka kartları ve kişisel veriler bulunduğunu bildirdi. Ukrayna lideri, bu kişilerin sorgulanmak üzere tutulduğunu ifade ederken, olayı Rusya'nın Çin'i savaşa dahil etme çabası olarak yorumladı.

Rusya'nın Çin ve diğer ülkeleri savaşa dahil etme girişimlerini de eleştiren Zelenski, "Bu durum Putin'in savaşı bitirmekten başka her şeyi yapmaya niyetli olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

ÇİN YALANLAMIŞTI

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın iddialarını kesin bir dille reddetmişti. Bakanlık Sözcüsü Lin Jian, Ukrayna'nın "birçok Çin vatandaşının Rus güçleriyle birlikte savaştığı" iddialarını "kesinlikle temelsiz" olarak nitelendirerek, "Çin'in Ukrayna krizi konusundaki tutumu açık ve nettir" diye konuşmuştu.

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ÇİNLİ ASKERLERİN AÇIKLAMALARI

Wang ve Zhang, ellerinde kelepçelerle kameralar önüne çıktı. İkili, "Rusya'nın bize verdiği her şey yalandı. Ukrayna, Rusya'nın iddia ettiği gibi geri kalmış bir ülke değil" dedi.

The Telegraph'ın bildirdiğine göre, Wang, TikTok'ta gördüğü bir ilan üzerine Rusya'ya gittiğini açıkladı. Wang, Çin'den Kazan'a, ardından Rostov üzerinden Donetsk'e geçtiğini belirtti. Zhang ise Rusya'da turistken iki milyon ruble (920 bin TL) teklif edilen bir ilanı görerek askere yazıldığını ifade etti.

İkili, cepheye ulaştıktan kısa süre sonra Ukrayna güçleri tarafından esir alındıklarını aktarırken, hiçbir Ukraynalı askeri öldürmediklerinin altını çizdi.

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RUS ORDUSUNUN DURUMU

Wang ve Zhang, Rus askeri kamplarındaki zorlu şartlardan da bahsetti. Wang, "Sabaha kadar çalıştırıldık. Bize sadece bir avuç çiğ pirinç verdiler" açıklamasını yaptı. Daha önce Kuzey Koreli askerler de Wang ve Zhang'in anlattıklarına benzer bilgiler vermişti.

Her iki asker de Çin'e döndüklerinde ceza alabileceklerini bildiklerini ancak yine de ülkelerine gitmek istediklerini söyledi. Wang, "Bu savaşa katılan Çinli vatandaşlara sesleniyorum: Sakın gelmeyin" çağrısında bulundu.