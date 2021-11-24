Pegasus skandalı büyüyor: Apple, İsrailli şirkete dava açtı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Süper aşı devrimi Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTechi geride bıraktı'Süper aşı' devrimi! Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTech'i geride bıraktı#Kovid Aşısı
Aralıka beyaz başlangıç Kar sürprizi: Bu yıl erken geliyorAralık'a beyaz başlangıç! Kar sürprizi: Bu yıl erken geliyor#Meteoroloji
Emsallik dava Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemiEmsallik dava! Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemi#PCR Testi
Bakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığından açıklamaBakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Sağlık Bakanlığı
Türk basınının en sevdiği ağabeyi... Güle güle Sefa ÖzkayaTürk basınının en sevdiği ağabeyi... Güle güle Sefa Özkaya#Sefa Özkaya
Uzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecekUzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecek?#Kripto Para Piyasası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor... Eşi için tam 3 yılda yaptıSosyal medya bu öğretmeni konuşuyor... Eşi için tam 3 yılda yaptı!#Hindistan
Apple düğmeye bastı İsrailli şirkete dev davaApple düğmeye bastı! İsrailli şirkete dev dava#APPLE
Tepki çeken olayda sürpriz gelişme Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardıTepki çeken olayda sürpriz gelişme! Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardı#Saldırı
Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Bakan Karaismailoğlu tarih verdiTürksat uydu filosunun en güçlüsü olacak! Bakan Karaismailoğlu tarih verdi#Bakan Karaismailoğlu
Çektiği fotoğraf olay oldu... Dev modaevi özür dilediÇektiği fotoğraf olay oldu... Dev modaevi özür diledi #Dior
‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınan Zeynep Koçakın şaşırtan değişimi‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınan Zeynep Koçak'ın şaşırtan değişimi#Estetikli Ünlüler
6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı Dakika dakika görüntülendi..6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı! Dakika dakika görüntülendi..#Hindistan
Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...#Fenerbahçe
HABERLERDünya Haberleri

Pegasus skandalı büyüyor: Apple, İsrailli şirkete dava açtı!

#APPLE#Pegasus Casus Yazılım Programı#NSO Group
Pegasus skandalı büyüyor: Apple, İsrailli şirkete dava açtı

Teknoloji şirketi Apple'ın, kullanıcılarını hedef alan İsrail merkezli NSO Group ve ana şirketine dava açtığı bildirildi. Geçtiğimiz aylarda İsrail merkezli NSO Group'a ait casus yazılım Pegasus'un, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı iddia edilmişti.

Haberin Devamı

Apple, internet casusluğunda kullanılan Pegasus adlı yazılımı üreten İsrail merkezli NSO Grubu'na dava açtı. Teknoloji devi, iPhone kullanıcılarının telefonlarına sızıldığı iddiaları sonrası mahkemeye gitme kararı aldı.

Apple bloguna koyduğu paylaşımda NSO'ya ABD'nin California eyaletinde dava açtığını açıkladı ve şirket ile bağlı bulunduğu OSY Technologies şirketinin "Apple kullanıcılarını hedefleyen izleme faaliyetlerinden" sorumlu tutulmasını istedi.

Kuzey California Bölge Mahkemesi'ne yaptığı dava başvurusunda Apple, NSO'nun yazılımlarının "2021 yılında Apple müşterilerini hedefleyen eşgüdümlü saldırılarda kullanıldığını" ve ABD vatandaşlarının NSO'nun casus yazılımı tarafından cep telefonlarından başka ülkelerde olsalar dahi izlenebildiğini kaydetti.

Apple ayrıca NSO grubunun bu saldırıların yürütülmesinde kullanılmak üzere 100'den fazla sahte Apple ID kullanıcısı profili ürettiğini de öne sürdü.

Haberin Devamı

Dev teknoloji şirketi, ağ sunucularına sızılmadığını ama NSO'nun Apple kullanıcılarına yönelik saldırıları yapabilmek için sunucuları suistimal ve manipüle ettiğini de söylüyor.

Gözden Kaçmasın

Dünya İsrail kökenli Pegasusu konuşuyor Casus yazılım Türkiye’ye de sızmışDünya İsrail kökenli Pegasus'u konuşuyor! Casus yazılım Türkiye’ye de sızmışHaberi Görüntüle

Apple ayrıca NSO Grubu'nun casus yazılımı için danışmanlık hizmeti verilmesiyle de doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor ama NSO müşterilerine sadece yazılımı sattığını söyleyerek bu iddiayı reddediyor.

NSO NE DİYOR?

NSO'dan yapılan açıklamada, "NSO Grubu'nun müşterileri tarafından kullanılan teknolojik araçları dünya çapında binlerce kişinin hayatını kurtardı. Pedofiller ve teröristler teknoloji cennetlerinde kol geziyor, biz de hükümetlere onlarla mücadele etmeleri için yasal araçlar temin ediyoruz. NSO grubu gerçeği savunmayı sürdürecek" dedi.

Pegasus skandalı büyüyor: Apple, İsrailli şirkete dava açtı

NSO'nun Pegasus yazılımı iPhonelara da Android cihazlara da sızabiliyor ve kullanıcıların bu cihazlardan mesaj, fotoğraf ve e postaları sızdırabilmesini, telefon görüşmelerini kaydedebilmesini, farkettirmeden ses ve görüntü kaydı alabilmesini sağlıyor.

NSO Grubu bu yazılımların "terörle ilgili suçları" ve genel olarak da suç örgütlerini hedeflediğini söylüyor.

Fakat bu yazılımların aktivistler, siyasetçiler ve gazetecilere karşı da kullanıldığı iddiaları var.

Haberin Devamı

NSO yazılımı sadece "insan hakları sicili iyi olan" ülkelerin ordu, polis ve istihbarat teşkilatlarına sattığını söylüyor.

ABD ise bu ay yazılımın yabancı hükümetlerin sınır ötesi baskı yöntemlerini yürütmesine, yani pratikte otoriter hükümetlerin muhalifler, gazeteciler ve aktivistleri nerede olurlarsa olsun izlemelerine imkan verdiğini söyleyerek şirketi "kara listeye" aldığını açıklamıştı.

Gözden Kaçmasın

Casus yazılım Pegasus tüm dünyada infiale yol açmıştı ABDden kara liste adımıCasus yazılım Pegasus tüm dünyada infiale yol açmıştı! ABD'den 'kara liste' adımıHaberi Görüntüle

Apple'dan önce Microsoft, Meta Platformları (Eski Facebook), Google'a ait Alphabet ve Cisco Systems şirketleri de NSO'yu eleştirmişti.

Haberin Devamı

'DEVLET DESTEKLİ' CASUS YAZILIM MEŞRU MU?

BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri James Clayton'ın konu hakkındaki analizi şöyle:

Apple, kullanıcılarının korunması konusuna büyük önem veriyor ve satışlarında şahsi bilgilerin güvenliği özelliğinin önemli payı var.

Dolayısıyla şirketin Apple'ın güvenlik bariyerlerini aşmaya çalıştığı öne sürülen bir şirketten çok rahatsız olması ve dava açmasında şaşılacak bir şey yok.

Fakat Apple'ın bu adımı atmasının tek sebebi bu değil.

Bütün internet korsanları eşit değil. NSO grubunun müşterileri arasında hükümetler var, ya da Apple'ın deyişiyle bu "devletlerin desteklediği" bir şirket.

Haberin Devamı

Pegasus skandalı büyüyor: Apple, İsrailli şirkete dava açtı

NSO sadece insan hakları sicili parlak ülkelere yazılım sattığını iddia ediyor.

Bu yolla şirket kendisini yeraltı faaliyeti yürüten internet korsanlarının karanlık işlerinden mesafelendirmeye çalışıyor.

Apple ise NSO'ya açtığı davayla bu ayrımı reddetmiş oluyor.

Apple ürünlerini heklemeye çalışan kim olursa olsun, sızma gerekçeleri ne olursa olsun buna izin vermeyeceği mesajını veriyor.

Fakat bunun dikkatten kaçmaması gereken bir yanı daha var.

Aynı zamanda Apple, bu casus yazılımını kullandığı iddia edilen ülkelerdense, yazılımı üreten şirketi dava etmeyi daha kolay ve siyaseten daha baş edilebilir bir yol olarak görüyor.

Gözden Kaçmasın

Koronavirüse karşı devrim niteliğinde aşı... Sonuçlar şaşkına çevirdiKoronavirüse karşı devrim niteliğinde aşı... Sonuçlar şaşkına çevirdiHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#APPLE#Pegasus Casus Yazılım Programı#NSO Group

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde