Pazardan muz aldı, hayatının şokunu yaşadı!

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Belçikalı bir çiftçinin başkent Brüksel'deki bir pazardan satın aldığı 10 muz kolisinin 7'sinden kokain çıktı.

Belçika basınındaki haberlere göre, çiftçi Stefan Van Dorslaer, çiftliğindeki dükkanında satmak üzere hafta başında pazardan sabah erken saatlerde 10 koli muz satın aldı.

Çiftliğine gidip kutuları açan Van Dorslaer, 7 kutuda koli bantlarıyla sarılmış şekilde kokain paketleri buldu.

"Tıpkı filmlerde gördüğümüz paketler gibilerdi." diyen Belçikalı çiftçi, bunları önce kakao yağı sandığını ancak daha sonra paketlerdekinin uyuşturucu olduğunu anladığını belirtti.

Van Dorslaer, "Paketleri ne yapacağımızı bilemedik. Alıp polise götürmek iyi bir fikir gibi gelmedi." dedi.

Uyuşturucuyu yakındaki karakola götürmek yerine polisi arayıp durumu bildiren Van Dorslaer'in evine kısa süre içinde çok sayıda polis ekibi gitti. Ağır silahlarla donatılmış ekipler bölgeyi kordon altına aldı.

Van Dorslaer, "Belli ki polisler kolilerde takip cihazı olduğundan endişe etmişler. Uzun süre kolilerde ne varsa her şeyi tarttılar ve kutulardaki izleri araştırdılar. Öğlene doğru gittiler. Kalan 3 koli muzu bana bıraktılar." diye konuştu.

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Muz kolilerinin üzerinde Kolombiya'dan geldiklerini gösteren damgalar bulunduğu, Brüksel'deki pazarda muzları satan kişilerin sorgulandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.