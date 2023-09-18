Pazardan alıp yediği balık kabusu oldu... Ölümden döndü, dört uzvunu kaybetti!

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40 yaşındaki ABD'li Laura Barajas, Temmuz ayında Kaliforniya'nın San Jose kentindeki yerel bir pazardan aldığı 'tilapia' balığını yedikten sonra neredeyse hayatını kaybediyordu.

BİR KAÇ GÜN SONRA HASTANEYE KALDIRILDI, 4 UZVUNU KAYBETTİ

Balığı yedikten sadece birkaç gün sonra kendini kötü hissetmeye başlayan Barajas'ın semptomları o kadar kötüleşti ki kendini hastanede buldu.

Son birkaç ayını hastanede geçiren kadın 14 Eylül'de 4 uzvunun ampüte edilmesini içeren hayat kurtarıcı bir ameliyata geçirdi.



Barajas'ın KRON 4'e konuşan arkadaşı Anna Messina “Bu durum hepimiz için gerçekten çok ağır oldu. Herhangi birimizin başına gelebilirdi." dedi.

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Arkadaşının neredeyse hayatını kaybedeceğini anlatan Messina, "Dudakları, ayakları, parmakları simsiyahtı, böbrekleri iflas etmek üzereydi. Günlerce solunum cihazına bağlı kaldı. Şu anda sahip olduklarımıza şükretmeliyiz, çünkü bunlar çok hızlı ve kolay bir şekilde elimizden gidebiliyor" ifadelerini kullandı.

YEDİĞİ BALIK ÖLÜMCÜL BİR BAKTERİ İLE ENFEKTE OLMUŞ

Hayatta kalması için 4 uzvunun ampüte edilmesi gereken kadının iyi pişirmeden yediği balığın ölümcül bir bakteri olan Vibrio Vulnificus ile enfekte olduğu belirlendi.



UCSF Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Natasha Spottiswoode, bakteri ile enfekte olmuş canlıların yenmesi, ya da açık bir yaranın temas etmesi ile bakterinin insanlara bulaşabileceğini belirtirken ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) her yıl yaklaşık 150 ila 200 enfeksiyon vakası rapor edildiğini ve bunların yaklaşık beşte birinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Farklı balık türlerinin vibrio vulnificus taşıyabileceğini belirten CDC, insanların tükettikleri balıkları en az 62 derecelik ısıda pişirmesi gerektiğini vurguluyor.

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ÖZELLİKLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLAN İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ

Uzmanlar, enfeksiyonun özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için tehlikeli olduğunu söylüyor.

Doktorlar insanların vücutlarında açık bir yara yada kesik olması durumunda güvenmedikleri sulara girmemeleri gerektiğini vurguluyor.