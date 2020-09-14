MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPaulette Kasırgası alarmı! Saatteki hızı 129 kilometreye kadar çıkıyor
GeriDünya Paulette Kasırgası alarmı! Saatteki hızı 129 kilometreye kadar çıkıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
İHA-Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 14.09.2020 - 01:13 | Son Güncelleme:

Paulette Kasırgası alarmı! Saatteki hızı 129 kilometreye kadar çıkıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Paulette Kasırgası alarmı! Saatteki hızı 129 kilometreye kadar çıkıyor
Abone Olgoogle-news

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, Paulette Kasırgası’nın Bermuda’yı vurmasının beklendiği aktarıldı.

Atlantik Okyanusu’nda yer alan ada ülke ülkesi Bermuda’yı Paulette Kasırgası tehdit ediyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, Paulette’nin Bermuda’yı vurmasının beklendiği aktarıldı. Ada sakinlerine hazırlık yapması konusunda uyarıda bulunan NHC, “Can ve mal güvenliğine yönelik hazırlıkların acilen tamamlanması gerekmektedir" dedi.

NHC, Paulette’nin kategori 1 seviyesinde olduğunu aktarırken, Bermuda’ya 314 kilometre güneydoğu yönünden saate 21 km hızla yaklaştığını ifade etti. Paulette’nin saatlik rüzgar hızının yer yer 129 kilometreye kadar çıktığını belirten NHC, kasırga nedeni ile adada aşırı yağışların ve güçlü fırtınaların yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle