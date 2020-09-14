Paulette Kasırgası alarmı! Saatteki hızı 129 kilometreye kadar çıkıyor

Atlantik Okyanusu’nda yer alan ada ülke ülkesi Bermuda’yı Paulette Kasırgası tehdit ediyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, Paulette’nin Bermuda’yı vurmasının beklendiği aktarıldı. Ada sakinlerine hazırlık yapması konusunda uyarıda bulunan NHC, “Can ve mal güvenliğine yönelik hazırlıkların acilen tamamlanması gerekmektedir" dedi.



NHC, Paulette’nin kategori 1 seviyesinde olduğunu aktarırken, Bermuda’ya 314 kilometre güneydoğu yönünden saate 21 km hızla yaklaştığını ifade etti. Paulette’nin saatlik rüzgar hızının yer yer 129 kilometreye kadar çıktığını belirten NHC, kasırga nedeni ile adada aşırı yağışların ve güçlü fırtınaların yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu.