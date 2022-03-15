Paul Ehrlich Ödülü onların

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Almanya’nın en prestijli tıp ödüllerinden Paul Ehrlich 2022 Tıp Ödülü, mRNA teknolojisi ile çığır açan Özlem Türeci ve Uğur Şahin ile BioNTech araşırmacısı Katalin Kariko’ya verildi. Pandemi nedeniyle geçen yıl ara verilen ödülün 70’inci yılını doldurduğu belirtildi. Ödül, Paul Ehrlich’in doğum günü olan 14 Mart’ta Frankfurt Paul Kilisesi’nde törenle verildi.

120 BİN EURO DEĞERİNDE

Tıp dalında Almanya’nın en önemli ödüllerinden sayılan ve 120 bin Euro değerinde olduğu belirtilen ödülün jüri değerlendirmesinde BioNTech kurucularının kanser araştırmalarında umut veren mRNA teknolojisi ile önemli adımlar attıklarına, aynı zamanda pandemi karşısında olağanüstü hareket ederek COVID-19 aşısı geliştirmiş olduklarına vurgu yapıldı. Profesör Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci daha önce de tıp bilimi dalında birçok ödüle layık görülmüştü.