Patriotlar, Avenger ve M-LIDS sistemleri, nakliye uçakları, Arleigh Burke sınıfı muhripler... ABD'den Yunanistan'daki üs için yeni sınıfı

Haberin Devamı

ABD Yunanistan'daki askeri üslerini geliştirmeye devam ediyor. Son olarak Girit Adası'ndaki Souda Körfezi'nde bulunan donanma üssü, ABD tarafından adeta bir kaleye çevrildi. Kathimerini gazetesi haberine göre, Amerikan güçleri Souda Körfezi deniz üssüne kritik askeri techizatları konuşlandırdı.

Yeni yapılanma ile birlikte üste Patriot füzelerinin yanı sıra, İHA'lara karşı Amerikan M-LIDS savunma sistemleri ve kısa menzilli hava savunma platformları da yer alıyor.

Kapsamlı savunma iyileştirmesi ile üsse İran'ın İsrail topraklarına fırlattığı balistik füzeleri etkisiz hale getirmek için kullanılan Arleigh Burke sınıfı muhripler ile daha küçük savaş gemileri, denizaltılar ve malzeme taşıyan C-17 ve C-130 nakliye uçakları da yerleştirildi.

Doğu Akdeniz'den Basra Körfezi'ne kadar geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyecek bölgesel saldırıların gerçekleşme ihtimalinin nispeten düşük olmasına rağmen ABD'li askeri yetkililer karşı önlemlerin alınmasının gerekli olduğunu değerlendirdiler.

Haberin Devamı

Areligh Burke sınıfı savaş gemileri

ABD ordusu Souda üssüne, ABD ve AB'deki üslerden bol miktarda silah ve techizat taşıdı. M-LIDS sistemi, hava tehditlerini yok etmek için 30 milimetrelik bir topa sahip. Sistem elektronik karıştırma yaparak İHA'ların sistemlerini bozabiliyor.

ABD kuvvetleri üsse ayrıca AN/TWQ-1 Avenger kısa menzilli hava savunma sistemlerini konuşlandırdı. Kendinden tahrikli karadan havaya füze fırlatabilen bu mobil platformlar, insansız hava araçlarını, seyir füzelerini, helikopterleri ve alçaktan uçan uçakları durdurabiliyor.

Uzmanlar İran ile yaşanan son kriz sonrası ABD'nin Souda Körfezi'ne stratejik olarak daha çok önem göstermeye başladığını ifade ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu, Hava Kuvvetleri Generali Dan Caine tesisleri ziyaret etti.

ABD Altıncı Filo ve Avrupa-Afrika Deniz Kuvvetleri subaylarının da General Caine'a eşlik ettiği ziyaret sırasında, ABD Donanması savaş gemisi USS Thomas Hudner limana yanaşmıştı. Arleigh Burke sınıfı muhrip, İran saldırıları sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri'nin balistik füze karşıtı operasyonlarını desteklemek için İsrail sularına ABD tarafından konuşlandırılan beş gemi arasındaydı.