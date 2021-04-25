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Dünya
Haber Giriş: 25.04.2021 - 21:52 | Son Güncelleme:

Patrik Kirill: Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimse Hristiyan azınlıkları yok etmedi

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Patrik Kirill: Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimse Hristiyan azınlıkları yok etmedi

Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimsenin Hristiyan azınlıkları yok etmediğini, dini toplulukların arasında bir ilişki düzeninin bulunduğunu belirtti.

Rus devlet kanalı Rossiya 24’e konuk olan Kirill, Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimsenin Hristiyan azınlıkları yok etmediğini, dini toplulukların arasında bir ilişki düzeninin bulunduğunu ifade etti. Patrik Kirill, “Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu’nu ele alalım, evet, Hristiyan azınlıklar vardı fakat hiç kimse onları yok etmedi. O zamanki dini topluluklar arasında bir ilişki, kurulmuş bir etkileşim düzeni vardı, insanlar yaşıyordu, ibadetlerini yerine getiriyordu, patrikhane vardı, kilise vardı” diye konuştu. Ermenistan’da her 24 Nisan’da 1915 olayları anma etkinlikleri düzenleniyor.

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