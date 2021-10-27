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Patrik, Biden ile bir araya geldi

#Fener Rum Patriği Bartholomeos#ABD Başkanı Joe Biden#Türkiye
Patrik, Biden ile bir araya geldi

ABD’nin başkenti Washington’da rahatsızlığı nedeniyle geçen pazar gecesini tedbir amaçlı hastanede geçiren İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, pazartesi günü taburcu olduktan sonra, önce Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’ni, sonra da Beyaz Saray’ı ziyaret ederek ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

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Bartholomeos, Türkiye’nin Washington Büyükelçi Hasan Murat Mercan ile birlikte kahvaltı etti.

BEYAZ SARAY’DA GÖRÜŞME

Patrik, Türk Büyükelçiliği’nden ayrıldıktan sonra, önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ardından da ABD Başkanı Biden ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Blinken’ın, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasının, Biden yönetimi için öncelikli bir konu olmaya devam ettiğini söylediği” belirtildi. Bartholomeos ise “İstanbul’daki tarihi makamımızda hayatta kalma mücadelesi verirken, Ekümenik Taht’a ve korumaya çalıştığımız onun fikir ve değerlerine verdiği daimi destek için ABD yönetimine minnettarız” dedi. Bartholomeos, daha sonra Beyaz Saray’a geçerek Başkan Biden ile bir araya geldi. Patrik, ABD Başkanı ile görüşmesinden sonra “Hıristiyan, Müslüman ve Yahudi dini liderler ile dünyada herkesin aşı olmasını sağlamak için başlattığımız girişimi Sayın Başkan Biden büyük bir memnuniyetle karşıladı” dedi.

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#Fener Rum Patriği Bartholomeos#ABD Başkanı Joe Biden#Türkiye

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