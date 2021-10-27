Patrik, Biden ile bir araya geldi

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Bartholomeos, Türkiye’nin Washington Büyükelçi Hasan Murat Mercan ile birlikte kahvaltı etti.



BEYAZ SARAY’DA GÖRÜŞME

Patrik, Türk Büyükelçiliği’nden ayrıldıktan sonra, önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ardından da ABD Başkanı Biden ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Blinken’ın, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasının, Biden yönetimi için öncelikli bir konu olmaya devam ettiğini söylediği” belirtildi. Bartholomeos ise “İstanbul’daki tarihi makamımızda hayatta kalma mücadelesi verirken, Ekümenik Taht’a ve korumaya çalıştığımız onun fikir ve değerlerine verdiği daimi destek için ABD yönetimine minnettarız” dedi. Bartholomeos, daha sonra Beyaz Saray’a geçerek Başkan Biden ile bir araya geldi. Patrik, ABD Başkanı ile görüşmesinden sonra “Hıristiyan, Müslüman ve Yahudi dini liderler ile dünyada herkesin aşı olmasını sağlamak için başlattığımız girişimi Sayın Başkan Biden büyük bir memnuniyetle karşıladı” dedi.