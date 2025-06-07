Patlamaya hazır bir sadakat krizi! Trump ve Musk arasında sıkışıp kalan isim: Katie Miller

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Elon Musk Trump seçimi kazandığında Beyaz Saray’a yalnız gelmedi. Washington’un yollarını çok iyi bilen bir rehber yanındaydı: Katie Miller...

Trump’a yakın figürlerden Stephen Miller ile evli olan Katie Miller, başkanın ilk döneminde Beyaz Saray'da önemli bir figür haline gelmiş, Başkan Yardımcısı Mike Pence için iletişim işlerini yürütmüş ve kritik isimlerle güçlü bağlar kurmuştu.

SİYASİ MAYIN TARLASININ TAM ORTASI

Ocak ayında Trump'ın yeniden başkan seçilmesi ile Miller Elon Musk’ın "şerpası", yani Beyaz Saray’daki temaslarını, stratejisini yöneten kişi olarak Beyaz Saray'a geri döndü. Ancak şimdi kendini siyasi bir mayın tarlasının tam ortasında buldu.

Gözden Kaçmasın Trump ve Musk arasında meydan savaşı... Çatırdayan ittifak tamamen yıkıldı mı Haberi görüntüle

MUSK VE TRUMP ARASINDA MEYDAN SAVAŞI

ABD son birkaç gündür eşi benzeri görülmemiş bir siyasi ayrılığı konuşuyor. Daha birkaç ay öncesine kadar ayrılmaz ikili olarak görülen ABD başkanı Donald Trump ve ünlü milyarder Elon Musk arasında adeta bir meydan savaşı başladı.

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Geçen hafta Trump’ın “Güzel Büyük Tasarı” olarak adlandırdığı vergi indirimi tasarısına yönelik sert eleştirilerde bulunan Musk’a Trump’tan yanıt gelmesiyle alevlenen tartışma, ABD’li milyarderin sosyal medya üzerinden yönelttiği suçlamalarla bir anda büyüdü. ABD Başkanı’nın “azledilmesi” gerektiği yönündeki paylaşımlara katıldığını ifade eden Musk, Trump’ın adının Jeffrey Epstein dosyasında yer aldığını iddia etti.



Ancak dünyanın en zengin adamı ve ABD başkanının arası bozulunca Katie de kendisini siyasi entrikaların ortasında buldu, kişisel hayatı incelemeye alındı ve eski müttefikleri sadakatini sorgulamaya başladı.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bir habere göre, Beyaz Saray'dan bir yetkili yaşanan son gelişmeler sonrası Miller'ın sadakatinin test edileceğini ve bunun 'bir kırılma noktası' olacağını öne sürdü.

TRUMP'A YAKIN İSİMLERDEN BİRİ İLE EVLENDİ

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Trump’ın ilk dönemi sırasında soyadı Waldman olan Katie aradığı aşkı Beyaz Saray'da buldu ve 2020 yılının başlarında Trump'a yakın isimlerden biri olan Stephen Miller ile evlendi. Washington'da düzenlenen düğüne Trump da katıldı.

O dönem sık sık, olumsuz haberler ya da garip sorular nedeniyle gazetecilere çıkışırken görülen Miller, 2020 seçimlerinde yaşanan mağlubiyetin ardından bir süre daha iletişim direktörlüğünü yürüttüğü Mike Pence ile çalışamaya devam etti.



Ancak agresif ve çatışmacı tarzı, Pence’in daha ılımlı tutumuyla çatışıyordu. Özellikle Karen Pence (Pence’in eşi) ile iyi geçinemediği biliniyor. Pence, 2024 yılı için başkanlık hayalleri kurarken ekibini yeniden yapılandırmaya başladı. Katie gibi "fazla Trumpçı" ve dikkat çeken isimler bu yeni vizyona uymuyordu. Sonuç olarak sessizce ekipten uzaklaştırıldı. Aslında bu durum işine de yaradı...

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Trumpçı çevrelerce "hain" ilan edilen Pence'in aksine Katie Trump dünyasında 'sadık bir figür' olarak kaldı. Ama aktif görev yerine gölgede kalmayı, danışmanlık yapmayı, “sahada” olmaktan çok strateji ve bağlantılar üzerinden rol almayı tercih etti.

BU KEZ MUSK'I SEÇTİ

2024’te Elon Musk’la beraber yeniden Beyaz Saray’a döndü, ama bu sefer Trump için değil, Musk’ın resmi olmayan temsilcisi (“şerpası”) olarak. Bu da, hem Trump dünyasında hem Beyaz Saray’da yeni bir güç alanı yaratmış oldu.

İçeriden bir kaynak Telegraph gazetesine bu konuyu değerlendirirken "Elon ve enerjisi hakkında insanlar endişeliydi. Katie’nin varlığı, herkesi oldukça rahatlatmaya yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

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İsmi açıklanmayan kaynağa göre, Miller kısa sürede teknoloji milyarderi için merkezî bir figür haline geldi. Ta ki Musk, görevini bırakacağını açıklayana kadar.

Katie tüm dünyanın meraklı gözlerle izlediği kavgada tarafını seçti ve Musk ile çalışmaya başladı.



Katie Miller, kariyeri boyunca hep güçlü erkek figürlerin arasında denge kurmaya çalıştı: önce Pence ile Trump arasında, sonra Trump ile Musk arasında. Ancak şimdi denge kurduğu taraflar birbirine düşmüş durumda.

Bir yanda eşi Stephen Miller üzerinden hâlâ sıkı bağlarla bağlı olduğu Trump cephesi, diğer yanda doğrudan temsilcisi olduğu Elon Musk...

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Bu süreçte sadece siyasi pozisyonu değil, kişisel sadakati de test ediliyor. Katie Miller için artık bu Washington oyunu, kimin kazanacağı kadar, kendisinin ne kadar dayanabileceğiyle ilgili. Şimdi gözler, bu çatışmanın nereye varacağından çok, onun bu fırtınanın içinde nasıl ayakta kalacağına çevrilmiş durumda.