Patlamamış mühimmat infilak etti: Gazze'de 1 çocuk öldü

#Gazze#İsrail#Mühimmat
Patlamamış mühimmat infilak etti: Gazzede 1 çocuk öldü
Gazze Şeridi'nde İsrail ordusundan geriye kalan patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu Filistinli 1 çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda kullandığı, infilak etmeyen mühimmatlar, Filistinliler için tehlike oluşturuyor.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle saldırılar fiilen durmuş olsa da İsrail ordusundan kalan savaş kalıntıları can almaya devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusundan geriye kalan patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu 1 çocuk öldü.

TEMİZLENMESİ 20 İLA 30 YIL SÜREBİLİR

Hükümetin verilerine göre, yaklaşık 20 bin patlamamış mermi ve roketin bulunduğu Gazze'nin bunlardan temizlenmesinin ise 20 ila 30 yılı bulabileceği tahmin ediliyor. Üstelik bunun için gerekli ekipmanların girişine de izin verilmiyor.

Bir nevi açık mayın tarlasına dönmüş durumdaki Gazze'de risk altındaki grupların başında da bu mühimmatın taşıdığı tehlikenin farkında olmayan çocuklar yer alıyor.

