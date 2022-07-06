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Paslandı! Eyfel Kulesi bakıma girecek

#Eyfel Kulesi#Fransa#Bakım
Paslandı Eyfel Kulesi bakıma girecek

Fransa’nın başkenti Paris’in ikonik yapısı Eyfel Kulesi’nin pas tuttuğu ve acilen onarıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

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Fransız dergisi Marianne’a sızdırılan raporlara göre, uzmanlar “kötü durumda ve fazlasıyla paslanmış halde” bulunan kulenin “tamamıyla tamir edilmesi” yönünde görüş bildirdi. Dergiye konuşan ve ismini vermek istemeyen yetkililerden biri, kulenin mimarı Gustave Eiffel için “Kuleyi ziyaret etse kalp krizi geçirirdi” ifadelerini kullandı. Ancak 2024 Paris Olimpiyatları ve belediyeye ait işletmeci firmanın kulenin onarım için tamamen kapanması sonucu oluşacak gelir kaybını istememesi gibi nedenlerden ötürü, olimpiyat oyunlarına kadar yalnızca “kozmetik” düzeltmeler yapılacağı aktarıldı. İnşasından bugüne 20’nci defa tekrarlanacak boyama işleminin 60 milyon Euro maliyeti olacağı belirtiliyor. 1899’da inşası tamamlanan Eyfel Kulesi’nin ilk yapıldığında bakım zorluklarından ötürü 20 yıl sonunda söküleceği öngörülüyordu.

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#Eyfel Kulesi#Fransa#Bakım

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