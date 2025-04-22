Paskalya’da veda... Katolik alemi Papa için yasta

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Aylardır sağlık problemleri yaşayan Katoliklerin dini lideri Papa Françesko, 88 yaşında hayatını kaybetti. Vatikan haberi, “Bu sabah (dün) saat 07.35’te Roma Piskoposu Françesko, Baba’nın evine döndü. Bize İncil’in değerlerini sadakatle, cesaretle ve evrensel sevgiyle, özellikle de en yoksul ve en dışlanmış olanlar için yaşamayı öğretti” açıklamasıyla duyurdu. Papa, Hıristiyanların Paskalya Bayramı için pazar günü Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Meydanı’nda halkı selamlamış; kötü durumdaki sağlığı yüzünden konuşmasını yardımcısı okumuştu.

38 GÜN HASTANEDE KALMIŞTI

Papa’nın Vatikan’daki Saint Martha binasındaki ikametgahında, huzur içinde vefat ettiği ve “büyük olasılıkla felç sebebiyle ölmüş olabileceği” belirtildi. Françesko, 14 Şubat’ta her iki akciğerindeki zatürre nedeniyle tedavi edilmek üzere Roma’daki Gemelli hastanesine kaldırılmıştı. Henüz gençken geçirdiği bir enfeksiyon nedeniyle akciğeri alınan Papa, “ölümün eşiğinden döndüğü” 38 günlük tedavi sürecinden sonra 23 Mart’ta hastaneden taburcu edilmiş ve dinlenmek üzere Vatikan’a çekilmişti. Son yıllarda ayrıca dizlerindeki rahatsızlık ve fıtık sebebiyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalıyordu.

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Arjantinli Papa Françesko, Mart 2013’ten bu yana Roma Katolik Kilisesi’nin 266’ncı papası olarak görev yapıyordu. 1282 yıl sonra Avrupa dışından, Latin Amerika’dan gelen ilk papa olma unvanını taşıyan Françesko aynı zamanda Katolik Kilisesi’ni yöneten ilk Cizvit’ti. Ölüm haberinin ardından kalabalıklar Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda toplandı. Dünyanın dört bir yanındaki Katolikler, katedrallere giderek Papa için dua etti. Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin çanları 88 yaşında ölen Papa’nın anısına 88 kez çaldı; kentin sembolü Eyfel Kulesi bir geceliğine ışıklarını kararttı. İtalya’daki bütün spor müsabakaları iptal edildi, İspanya’da ise 3 günlük yas ilan edildi.

NAAŞI ZİYARETE AÇILACAK

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Vatikan, yaptığı açıklamada, Françesko’nun dün akşam naaşının tabuta konulmasının ardından ailesi ve üst düzey yetkililerin Domus Sanctae Marthae Şapeli’nde düzenlenecek ayine katılacağını bildirdi. Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, Papa’nın naaşının yarın Aziz Petrus Bazilikası’na taşınacağını ve halkın ziyaretine açılacağını duyurdu. Françesko’nun geçen yıl onayladığı plana göre, papanın bedeni, içinde çinko bir tabut daha bulunan ahşap tabuta yerleştirilecek; bazilikada yükseltilmiş şekilde değil, insanların oturacağı sıralara bakacak şekilde konumlandırılacak. Papa’nın naaşı Vatikan’da değil Santa Maria Maggiore Bazilikası’nda defnedilecek.

FUTBOL HAYRANIYDI

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Arjantinli olan Papa Françesko tam bir futbol meraklısıydı. 2013’ten bu yana Arjantinli Diego Maradona’dan Lionel Messi’ye kadar birçok futbolcuyu Vatikan’da kabul etti. Papa, Vatikan’da Küba Sirki mensuplarıyla da bir araya gelmişti.

AŞKI REDDEDİLİNCE DİN ADAMI OLMUŞ

- 1936’da Arjantin’de doğan ve asıl ismi Jorge Mario Bergoglio olan Papa Françesko henüz 12 yaşındayken aşık olduğu Amalia isimli bir kıza evlenme teklifinde bulundu. Amalia’nın yıllar sonra anlattıklarına göre, kendisine “teklifini kabul etmezse rahip olacağını” söyledi. 1969’da Cizvit olarak atandı; 1992’de piskopos, 1998’de Buenos Aires Başpiskoposu oldu. ‘Kardinal Bergoglio’ vaazlarıyla Arjantin’de etkili bir isim haline geldi; konuşmalarında sık sık yoksullara, evsizlere, göçmenlere dikkat çekti.

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- 2013 yılında sağlık sorunları nedeniyle istifa eden 16’ncı Benedikt’in yerine seçildiğinde nispeten yabancı bir isimdi; ancak hem Kilise muhafazakârlarından hem de reformculardan geniş destek gördü. Papalık ismini, zengin bir aileden gelmesine karşın fakir bir hayat sürmekte ısrar eden Hıristiyan azizi Françesko’dan aldı.

SOSYAL ADALET İÇİN ÇALIŞTI

- Mütevazı bir yaşamı tercih eden Papa, seleflerinin kullandığı geniş ve lüks daireyi terk edip Vatikan misafirhanesindeki küçük bir odaya geçti. Destekçileri onun Vatikan bürokrasisi reform etme, yolsuzlukları ortadan kaldırma ve Kilise içinde çocukların cinsel istismarı meselesiyle başa çıkma konusundaki kararlılığını alkışladı. Ancak bu tavrı, muhaliflerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

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GAZZE VE UKRAYNA

- Dünyadaki 1.3 milyar Katoliğin dikkatini doğum kontrolü ve kürtaj gibi kişisel ahlak sorunlarından uzaklaştırıp, çevreye yönelik tehditlere ve yoksulların içinde bulunduğu zor duruma yöneltmeye çalıştı. İklim değişikliğinden servet eşitsizliğine ve Katolik Kilisesi’nde kadınların rolüne kadar çok çeşitli konulardaki görüşlerini dile getirdi. Aşırı sağın yükselişini, kapitalizmi, tüketim kültürünü açıkça eleştirdi.

- Gazze’de savaşın başından bu yana yaptığı açıklamalarla ateşkes çağrılarında bulundu, soykırım iddialarının araştırılmasını istedi. Ukrayna savaşında can kayıplarını vurgulayarak Kiev’e müzakere masasına oturma çağrısı yaptı; Rus Ortodoks Kilisesi’yle ilişkilerini de kesmedi.

BİRKAÇ SATIR BAŞI

- Ben kimim ki...

“Eğer bir kişi eşcinselse, Tanrı’yı ​​arıyorsa ve iyi niyetliyse, ben kimim ki onu yargılayayım” çıkışıyla büyük şaşkınlığa yol açtı.

- Benim için dua edin...

Papa dualarını ve paylaşımlarını ‘Benim için dua edin’ diye bitirirdi. Genelde kendisinin de günahkar olduğunu, duaya ihtiyacı olduğunu söylerdi.

- Toplama kampı gibi...

Avrupa’daki göçmen tutukevlerini toplama kamplarına benzetti; 2016’da bir sığınma merkezinde farklı dinlerden gelen mültecilerin ayaklarını “alçakgönüllülük ve hizmet jesti” olarak yıkadı.

SON KONUĞU VANCE

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko hayatını kaybetmeden saatler önce yayımladığı Paskalya mesajında Gazze’de ateşkes çağrısı yaparken son görüştüğü isim ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance oldu. Hıristiyanlıkta Hazreti İsa’nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Meydanı’nda önceki gün düzenlenen ayinde kalabalığı kısa bir süre balkondan selamlayan Papa, düşüncelerinin Gazze’deki halk ile beraber olduğunu ifade ederek, “Ateşkes ilan edin, rehineler serbest bırakılsın ve açlık çeken insanlara yardım edilsin” çağrısında bulunmuştu. Papa’nın normalde kendisinin okuduğu Paskalya mesajını bu kez bir yardımcısı okumuştu.

ÇOK HASTA OLDUĞU BELLİYDİ

Katolik lider Françesko, Paskalya ayini öncesinde ise Vatikan’a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti. Görüşme, Papa’nın ABD’deki göçmen karşıtı sert önlemleri defalarca eleştirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Vatikan arasında bir yakınlaşma olarak değerlendirilmişti. Sonradan Katolik olan ve dindar olduğu bilinen Vance, Hindistan asıllı eşi Usha ve üç çocuğuyla Paskalya yortusu için Roma’ya gitmiş burada Vatikan’da düzenlenen dini etkinliklere katılmıştı. Papa’nın ölümünün ardından yaptığı açıklamada Vance “Papa’yı gördüğüm için mutluydum, her ne kadar çok hasta olduğu belli olsa da” ifadelerini kullandı. Toplamda 5 dakika süren görüşmede Papa’nın diyalog kuramayacak kadar bitkin olduğu, yardımcısının Vance ailesine hediyeler sunduğu görülüyor.

İŞTE 5 FAVORİ HALEF ADAYI: İLK SİYAHİ YA DA İLK ASYALI PAPA MI

- Papa Françesko’nun ölümünün ardından halefinin kim olacağı tartışılıyor. Seçimin, Papa Françesko’nun göç, eşcinsellik ve boşanma gibi toplumsal konulardaki reformist bakış açısını destekleyenler ile daha muhafazakâr tutum sergileyen isimler arasında geçmesi bekleniyor. Favori olarak gösterilen 5 kardinalin adı öne çıkıyor.

Macar Peter Erdo

Macaristan’dan Estergon-Budapeşte Başpiskoposu Kardinal Peter Erdo, Kilise’nin muhafazakâr kanadı tarafından güçlü bir seçenek olarak görülüyor. 72 yaşındaki Macar din adamının özellikle Kilise Hukuku konusundaki uzmanlığı nedeniyle şansının yüksek olduğu belirtiliyor. Avrupa genelindeki konuşmalarında kıtanın Hıristiyan kökenini vurgulayan Erdo, 2015 göçmen krizi sırasında, Papa Françesko’nun kiliselerin mültecileri kabul etmesi yönündeki çağrısına karşı çıkmış, bunun insan ticareti anlamına geleceğini söyleyerek tepkilere yol açmıştı.

Filipinli Luis Antonio Tagle

Yenilikçi kanadın bayrağını ise Filipinli Kardinal Luis Antonio Tagle taşıyor. Tutum açısından Papa Francis’e benzerliği ile dikkat çeken, hatta ‘Asyalı Françesko’ olarak da anılan Tagle, Papa Francis gibi sade yaşam tarzı, sol politikaları destekleyen dünya görüşü ve halkla kurduğu samimi ilişkilerle tanınıyor. 67 yaşındaki Filipinli din adamı, seçilmesi halinde ilk Asyalı papa olacak.

İtalyan Pietro Parolin

Vatikan’ın mevcut dışişleri bakanı olan Kardinal Pietro Parolin (70) de güçlü bir aday olarak değerlendiriliyor. Özellikle Ukrayna savaşı başladıktan sonra aldığı inisiyatifle Vatikan’ın diplomatik girişimlerinin arkasındaki isim olarak gösterilen Parolin, etkili bir arabulucu olarak kabul ediliyor. İtalyan asıllı olan Parolin, 10 yıl önce ABD ile Küba arasındaki buzların erimesine ve 2018’de Vatikan ile Çin arasında imzalanan anlaşmaya aracılık etmesiyle tanınıyor.

Maltalı Mario Grech

Piskoposlar Sinodu Genel Sekreteri Kardinal Mario Grech de adaylar arasında yer alıyor. Başlangıçta muhafazakâr olarak görülen Grech hakkında, ‘yıllar boyunca Kilise içinde Françesko’nun reformlarının taşıyıcısı haline geldiği’ yorumları yapılıyor. Grech 2014’te Vatikan’da yaptığı konuşmada, Kilise’nin eşcinsellere karşı daha hoşgörülü olması ve aile kurumunu koruma konusunda yaratıcı olması çağrısında bulunmuştu. 68 yaşındaki Maltalı din adamı, söz konusu konuşma sonrası Papa Francis tarafından tebrik edilmişti.

Ganalı Peter Turkson

Adaylar arasında Afrikalı Kardinal Peter Turkson (76) ise öne çıkan bir diğer isim. Seçildiği takdirde ilk siyahi Papa olacak olan Turkson, 2012 yılında İslam karşıtı gafıyla da hatırlanıyor. O dönem Vatikan’da Adalet ve Barış Kongregasyonu Bakanı olan Turkson, Ruhani Meclisinde İslam karşıtı bir video izlettirmişti. Turkson, 2026’da Avrupa’nın Müslümanlara karşı azınlığa düşeceğini, 39 yıl sonra Fransa’nın bir İslam ülkesi olacağını öne sürmüştü.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYORDU

Papa Françesko 2014 yılında Ankara ve İstanbul’a ziyaretlerde bulunmuştu. Müslüman alemi ve Ortodoks Kilisesi ile diyalog görüşmeleri yapan Papa, Harbiye’deki Kutsal Ruh Kilisesi’ne girerken barışın sembolü olarak dönemin Şişli Belediyesi Başkan Vekili Emir Sarıgül ile güvercin uçurmuştu. Papa, İznik Konsülü’nün 1700’üncü yılı olan bu yıl yeniden Türkiye’yi ziyaret etmek istiyordu.

TAZİYE MESAJI YAĞDI

2013’ten bu yana Katolik ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olarak küresel barış ve adaletin sağlanması yolunda mesajlar veren Papa Françesko’nun ölümü sonrasında dünya liderleri taziye mesajları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Papa Françesko’nun vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı, “Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi” diyerek Katolik dünyası, Vatikan ve ailesine başsağlığı diledi.

Özgür Özel’den taziye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “Filistin başta olmak üzere pek çok insani meselede, barıştan ve adaletten yana bir duruş gösteren Papa Fransuva’nın ailesine, tüm Katolik dünyasına ve Vatikan Devleti’ne başsağlığı diliyorum” dedi.

Trump: Huzur içinde uyu

ABD Başkanı Donald Trump, göç, çevre ve insan hakları konusunda zaman zaman ters düştüğü Papa’nın ölümüyle ilgili Truth Social platformundan paylaşım yaparak “Huzur içinde yat Papa Francis. Tanrı onu ve onu seven herkesi korusun” dedi.

Putin: Hümanizmin savunucusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müteveffa Papa’yı “hümanizm ve adaletin” bir “savunucusu” olarak niteleyerk Ortodoks ve Katolik Kiliseleri arasındaki diyaloğu teşvik etme çabalarını övdü.

Zelenski: Yastayız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Katolik ruhani liderin “Ukrayna’da barış ve Ukraynalılar için dua ettiğini” belirterek “Katolikler ve tüm Hıristiyanlarla birlikte yas tutuyoruz” dedi.

Abbas: Dostumuzu kaybettik

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Filistin halkının sadık bir dostunu kaybettik” dedi.

Herzog: Diyalog taraftarıydı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Papa’nın ölümüyle ilgili “Kendisi haklı olarak Yahudi dünyasıyla güçlü bağlar kurmanın ve daha fazla anlayış ve karşılıklı saygıya giden bir yol olarak dinler arası diyaloğu ilerletmenin büyük önem taşıdığını düşünüyordu” açıklamasında bulundu.

YENİ PAPA NASIL SEÇİLECEK: GÖZLER SİSTİNE ŞAPELİ’NİN BACASINDA OLACAK

Vatikan tarafından cenaze töreninin nasıl yapılacağı henüz duyurulmasa da Papa Françesko’nun tabutunun önümüzdeki günlerde otopsinin ardından halkın ziyaretine açılması bekleniyor. Françesko’nun isteği doğrultusunda, gömülme yerinin Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası olması bekleniyor. Cenazeyle birlikte Katolik Kilisesi’nde dokuz günlük yas ilan ediliyor ve yasın ardından yeni papanın seçileceği ‘konklav’ süreci başlıyor.

GAZETE, TELEFON YASAK

- ‘Konklav’ için 80 yaşın altındaki tüm kardinal seçmenler dünyanın dört bir yanından Vatikan’a, Sistine Şapeli’ne çağırılıyor. Şapelin kapıları kapatılıp dış dünyayla tüm iletişim kesiliyor; telefonlar kaldırılıyor ve gazete, televizyon, mektup veya mesaja izin verilmiyor.

- “Herhangi bir Katolik erkek” teknik olarak papa olmaya uygun olsa da pratikte bu görevi her zaman bir kardinal üstlendi. Şu anda dünya çapında 253 kardinal var, ancak 80 yaş üstü olanlar hariç tutulduğundan, yalnızca 135’i konklavda oy kullanmaya ve seçilmeye uygun.

BEYAZ DUMANLA İLAN

- Adaylardan biri üçte iki çoğunluğu elde edene kadar her gün sabah ve öğleden sonra oylamalar yapılıyor. Oylamanın sonucunu, şapel bacasından çıkan duman rengi belirliyor: Siyah duman, Papa’nın seçilemediğini, beyaz duman ise yeni papanın seçildiğini haber veriyor.