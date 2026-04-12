Paskalya molasÄ±ndan Ã¶nce hem ateÅŸkes hem takas

Ä°lk olarak Ukrayna, dÃ¼n gece Hazar Deniziâ€™ndeki Rus petrol tesislerini vurdu. Ukrayna sÄ±nÄ±rÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k bin kilometre mesafede bulunan Hazarâ€™daki Lukoil ÅŸirketine ait LSP-1 ve LPS-2 petrol kuyularÄ± hedef alÄ±ndÄ±. YÄ±llÄ±k 1.2 milyon ton petrol Ã¼retim kapasitesine sahip kuyular kullanÄ±lamaz hale getirildi.

Rus dronlarÄ± ise dÃ¼n sabah saatlerinde Ukraynaâ€™nÄ±n Karadeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda yer alan Odessa ÅŸehrini hedef aldÄ±. Liman bÃ¶lgesinde deniz dronlarÄ±nÄ±n saklandÄ±ÄŸÄ± depolar hedef alÄ±ndÄ±. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Paskalya molasÄ±na girmeden Rusya ile Ukrayna Belarus sÄ±nÄ±rÄ± bÃ¶lgesinde 175 esir askeri teslim etti. DÃ¼n 16:00â€™da baÅŸlayan Paskalya ateÅŸkesi bu gece yarÄ±sÄ±na kadar sÃ¼recek. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â



Nerdun HACIOÄžLU

