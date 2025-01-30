Paşinyan'ın '1915' açıklamaları Ermenistan'ı karıştırdı

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, sözde Ermeni Soykırımı'na ilişkin sözleri eleştiri oklarının hedefi olurken kendisine yönelik "inkar" suçlamalarına yol açtı.

İsviçre'nin Zürih kentinde 24 Ocak'ta konuşan Paşinyan, Ermeni toplumu temsilcileriyle yaptığı toplantıda, sözde Ermeni Soykırımı'nın öneminin Ermeniler için 1950'lere kadar tam olarak anlaşılmadığını söyledi.

Paşinya toplantıda, "1939'da (sözde) Ermeni Soykırımı için bir gündem yoktu. Nasıl olduysa 1950'de (sözde) Ermeni Soykırımı gündemi ortaya çıktı. Bu nasıl oldu?" şeklinde konuştu.

“Ermeni Soykırımı'nın tarihini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" diyen Paşinyan, "Ne olduğunu, neden olduğunu ve olayları kimin aracılığıyla algıladığımızı anlamamız gerekiyor" sözleriyle devam etti.

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TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Paşinyan'ın bu sözleri, Ermenistan'da ve dünyadaki Ermenileri temsil eden siyasi gruplar ile sivil toplum kuruluşlarının sert tepkisine yol açtı.

Paşinyan'ın ifadeleri ayrıca, Ermenistan'ın dış politikasını oluşturan söylemlerden uzaklaşma girişimi olarak değerlendirildi.

Ermenistan'daki Eçmiyazin Kilisesi, Paşinyan'ın sözlerine ilişkin tepki açıklamasında, 24 Nisan'ı resmi anma günü olarak ilan ettiklerini vurguladı.

Açıklamada, "1967 yılında inşa edilen Kırlangıç Kale Anıtı'nın (Tsitsernakaberd Anıtı) 2015 yılında aziz ilan edilmesi, yaşananları kınamanın somutlaştırılmış halidir" denildi.

Paşinyanın sözlerinin "çelişki dolu" olduğu vurgulanan açıklamada, "(Sözde) Ermeni Soykırımı sadece Ermeni halkına karşı işlenmiş bir suç değil, aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olduğu ve "(Sözde) soykırımın tanınması, hem Ermenistan hem de uluslararası toplum için tarihi bir zorunluluk" ifadeleri yer aldı.

Ermeni Devrimci Federasyonu (ARF), Paşinyan'ın sözlerinin Ermeni halkının ortak haklarını ve kimliğini baltaladığını söyledi. ARF, Paşinyan'ın sözlerini "Ulus, devlet ve bilim karşıtı" nitelendirirken şiddetle kınandığını belirtti.

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Paşinyan'ı "Türkiye ve Azerbaycan'ın taleplerini yerine getirmeye çalışıyor" sözleriyle suçlayan ARF, "(Sözde) soykırım kurbanlarının anısına hakaret ediyor" diyerek Paşinyan'ı eleştirdi.

Uluslararası Ermeni Ulusal Komitesi (ANC), Paşinyan'ın açıklamalarını "Türkiye ve Azerbaycan'ın öne sürdüğü argümanlar" olarak nitelendirirken “masum kurbanların anısına hakaret etmekten başka bir şey yapmıyor" sözleriyle Paşinyan'ı eleştirdi.

Paşinyan'ın açıklamasını "Ermeni halkının tarihini dış kaynaklardan aldığını öne sürmesi" sözleriyle değerlendiren ANC, açıklamaların "cahilce ve tarihsel olarak yanlış" olduğunu söyledi.

Düşünce kuruluşu Genesis Armenia, Paşinyan'ın sözlerinin, Ermenistan'ın dış politikasında tehlikeli bir dönüşe işaret ettiğini "Ermenistan'ın otoritesini ve (sözde) soykırımın tanınmasına yönelik taahhüdünü zayıflatmaktadır" sözleriyle belirtti.