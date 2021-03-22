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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 22.03.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Paşinyan'dan yeni adım: Genelkurmay Başkanı’nı değiştirdi

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Paşinyan'dan yeni adım: Genelkurmay Başkanı’nı değiştirdi

Geçen hafta erken seçim kararı alan Başbakan Nikol Paşinyan, yeni bir Genelkurmay Başkanı atadı.

Azerbaycan'a karşı alınan yenilginin ardından başbakanın istifa etmesini tavsiye eden Genelkurmay Başkanını değiştirmek isteyen Paşinyan, tabiri caizse muradına erdi.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, bugün bu değişim gerçekleşti.

Paşinyan, Artak Davtyan’ı Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirdi.

Aynı habere göre, Paşinyan’ın önerdiği bu isim henüz cumhurbaşkanı tarafından resmi olarak onaylanmadı.

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