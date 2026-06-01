Paşinyan'dan Türkiye ile ilişkilerde normalleşme vurgusu

Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 14:42

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile ilişki kuramaması durumunda dış politikada "dengesizlik" yaşayacağını belirtti. Paşinyan, ilişkilerin normalleşmesiyle Ermenistan'ın yeni fırsatlar elde edeceğini kaydetti.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Paşinyan, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, hükümetin dış politikasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Paşinyan, "Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirme hedefine ulaşacağımızdan eminim. Bu da dengeli ve dengeleyici dış politikanın tamamına ereceği ve Ermenistan'ın yeni nitelikli bir devlet haline gelmesi için yeni fırsatlar ortaya çıkaracağı anlamına geliyor." diye konuştu.

Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkisinin olmaması halinde dış politikalarında "dengesizlik" durumunun ortaya çıkacağına işaret eden Paşinyan, "Türkiye ile ilişkilerimiz yoksa bu, terazinin bir tarafının boş olduğu anlamına gelir." dedi.

Paşinyan, bu tutumun bir "hevesten" ibaret olmadığını ifade ederek, Ermenistan'ın Türkiye, Azerbaycan ve diğer tüm devletlerle ilişkilerinin olması gerektiğini ifade etti.

