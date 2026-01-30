×
Paşinyan’dan ezber bozan çıkış… ‘Enerji sistemimizi Türkiye’ye bağlayalım’

Güncelleme Tarihi:

#Ermenistan-Türkiye Enerji İşbirliği#Nikol Paşinyan Enerji Politikası#Güney Kafkasya Barışı
Paşinyan’dan ezber bozan çıkış… ‘Enerji sistemimizi Türkiye’ye bağlayalım’
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 07:00

İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından bir numaralı müttefiki olan Rusya ile siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerini sorgulamaya başlayan Ermenistan, enerji politikalarında da bu alandaki büyük ortağı İran’dan koparak dikkat çekici bir yön değişikliğine hazırlanıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin enerji sisteminin Türkiye ve Azerbaycan ile entegre edilmesini önerdi. Paşinyan, Ermenistan’ın enerji güvenliğinin halihazırda Gürcistan ve İran üzerinden sağlandığını hatırlatarak, bu yapının kırılgan olduğunu ve alternatiflerin artık zorunlu hale geldiğini vurguladı.

‘ZENGEZUR’U KULLANABİLİRİZ’

“İmkânlarımızı çeşitlendirmenin zamanı geldiğini düşünüyorum” diyen Paşinyan, “İlişkilerimizin her geçen günle biraz daha rayına oturduğu Türkiye ve Azerbaycan enerji sistemleriyle de entegre olmalıyız. Onlardan temin edeceğimiz petrol ürünleri karşılığında üretim fazlası olan elektrik enerjisi ticaretine başlayabiliriz. Hatta Türkiye üzerinden diğer elektrik enerjisi pazarlarına çıkış imkânı buluruz” diye konuştu.

Paşinyan, kamuoyunda “Zengezur Koridoru” olarak bilinen ancak 8 Ağustos 2025 tarihinde Beyaz Saray’da Donald Trump huzurunda Azerbaycan lideri İlham Aliyev ve Paşinyan tarafından imzalanan barış memorandumuyla “Trump Yolu” adını alan güzergâhın bu iş için de kullanılabileceği vurgusunu yaptı.

Öte yandan Azerbaycan lideri Aliyev geçen hafta Davos’ta katıldığı bir oturumda, Azerbaycan’ın Ermenistan’a enerji kaynakları sağlamaya başladığını belirterek bu gelişmenin Güney Kafkaslar’da barışın tesis edilmeye başladığının işareti olduğunu söylemişti.

