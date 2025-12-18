×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Paşinyan'dan dikkat çeken 'Türkiye' talebi

Güncelleme Tarihi:

#Ermenistan#Paşinyan#Türkiye
Paşinyandan dikkat çeken Türkiye talebi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 17:41

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'dan Azerbaycan ve Türkiye’ye uzanan demir yolu hatlarının Ermenistan sınırları içindeki bazı bölümlerinin tamamen onarılmasının acilen ele alınmasını istediğini açıkladı.

Haberin Devamı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugünkü kabine toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Paşinyan, Rusya'nın Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'na (TRIPP) olası katılımı hakkındaki bir soru üzerine, bunun Ermenistan-ABD projesi olduğunu ve herhangi bir üçüncü taraf katılımının yalnızca ikili olarak görüşülebileceğini belirtti.

Paşinyan, "Ancak Rus ortaklarımızdan, özellikle Yeraskh'tan Nahçıvan sınırına ve Akhurik'ten Türkiye sınırına kadar olan demir yolunun tamamen onarılması konusunu acilen ele almalarını istedim. Yakın gelecekte, İcevan-Gazah hattıyla ilgili olarak da aynı konuyu gündeme getireceğime inanıyorum. Çünkü bu bölümün de mümkün olan en kısa sürede onarılması gerektiğine inanıyorum.” diye konuştu.

Haberin Devamı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya'nın bu talebi mümkün olan en kısa sürede yerine getireceğini umduğunu dile getirdi.

Habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, daha önce Moskova'nın TRIPP projesine olası katılımını görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Şubat 2008’de Ermenistan’ın demir yolu altyapısının işletmesi, Rus Demiryollarına ait Güney Kafkasya Demiryollarına 30 yıllık imtiyaz sözleşmesiyle devredilmişti. Sözleşmede 10 yıl uzatma opsiyonu da yer alıyor.

Gözden Kaçmasınİsrailden KAAN ve TAYFUNa övgü: Yunanistana eleştiri... Türkiye başlıca etkenİsrail'den KAAN ve TAYFUN'a övgü: Yunanistan'a eleştiri... 'Türkiye başlıca etken'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ermenistan#Paşinyan#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!