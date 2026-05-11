Paşinyan’dan cesur çıkış... Karabağ zaten bizim değildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gelecek ay yapılması planlanan parlamento seçimlerinin öncesinde ülkesinin siyasi tarihinde deprem etkisi yaratacak açıklamalarda bulunarak, Karabağ’ın Ermenistan ile birleştirilmesi çabalarını “ölümcül bir hata” olarak nitelendirdi. Ermeni medyasında geniş yankı uyandıran video mesajında Paşinyan, Karabağ üzerindeki hak iddialarının temelsiz olduğunu savunarak topluma özeleştiri çağrısında bulundu.

‘ONU BİZİM YAPAN NEYDİ?’

Karabağ hareketinin Ermenistan’a ağır bedeller ödettiğini ifade eden Paşinyan, bölgenin aidiyetine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Paşinyan, “Karabağ hareketinin bizim için ölümcül bir hata olduğunu açıkça söylemeliyiz. Karabağ’ı bizim yapan neydi? Bana açıklayın; orada okullar, anaokulları ve fabrikalar kurmuş olmamız, orada yaşamış olmamız orayı temelden nasıl bizim kılar? Ölenlerin ardından konuşmak istemem ama birkaç generalin kontrolünde sadece buğday ekilen bir yer olması, orayı bizim yapar mı? Gerçek şu ki; orası bizim değildi, hiçbir zaman da olmadı” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Uluslararası hukukta Azerbaycan toprağı olarak tanınan ancak Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana işgal ve çatışmaların merkezinde yer alan Karabağ, 2023 yılında Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği askeri operasyonla tamamen Bakü’nün kontrolüne geçmişti. Paşinyan’ın bu son çıkışı, Ermenistan kamuoyunda bir kesim tarafından “realist bir yaklaşım” olarak görülürken, milliyetçi muhalefet tarafından “teslimiyet” suçlamalarıyla karşılandı. Uzmanlar, başbakanın bu sözlerinin Azerbaycan ile yürütülen barış görüşmelerinde yeni bir sayfa açabileceğine işaret etti.