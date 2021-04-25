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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 25.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Paşinyan’dan Biden’a teşekkür

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Paşinyan’dan Biden’a teşekkür

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ABD Başkanı Joe Biden’a teşekkür etti.

Joe Biden’ın “soykırım” açıklamasından hemen sonra Beyaz Saray’a teşekkür mesajı ileten Paşinyan, “Ermenistan halkı ve dünya Ermenileri 1915-1923 yılları arasında yapılan Ermeni soykırımını resmen tanımanızdan büyük ilham almıştır. Sizin dik duruşunuz doğruların ve tarihi adaletin yerini bulmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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