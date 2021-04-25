Paşinyan’dan Biden’a teşekkür

Joe Biden’ın “soykırım” açıklamasından hemen sonra Beyaz Saray’a teşekkür mesajı ileten Paşinyan, “Ermenistan halkı ve dünya Ermenileri 1915-1923 yılları arasında yapılan Ermeni soykırımını resmen tanımanızdan büyük ilham almıştır. Sizin dik duruşunuz doğruların ve tarihi adaletin yerini bulmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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