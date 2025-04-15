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Paşinyan'dan barış adımı: Azerbaycan'ın talebini kabul etmeye hazırız

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#Ermenistan#Azerbaycan#Barış
Paşinyandan barış adımı: Azerbaycanın talebini kabul etmeye hazırız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 15:10

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da yaptığı konuşma ile Azerbaycanla barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını açıkladı. Paşinyan, Bakü'nün talebini kabul ettiklerini belirtirken "artık savaş olmayacak, barış olacak" dedi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile aralarında mutabakata vardıkları barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını duyurdu.

Paşinyan, anlaşmanın nihayete erdirilmesi için Bakü'nün "Minsk üçlüsü" lağvedilsin talebini kabul edeceklerini söyledi.

Paşinyan, 1991 yılında kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) içindeki Minsk grubunun lağvedilmesi ile eşzamanlı olarak barış anlaşmasının imzalanması gerektiğini savundu.

Ermenistan Meclisi'nde yaptığı konuşmada Paşinyan, "Barış anlaşmasını ve Ming grubunun dağıtılmasına ilişkin ortak açıklamayı aynı anda masaya koyalım ve her ikisini de aynı yerde ve aynı zamanda imzalayalım" dedi.

Başkent Erivan'da konuşan Paşinyan, "Ateşkes ihlalleri de dahil olmak üzere Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşananları araştırması için iki ülke arasında ortak bir komisyon kuralım" ifadesini kullandı.

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Paşinyan, "Savaşın hiçbir temeli yok ve artık savaş olmayacak, barış olacak" sözlerini ifadesine ekledi.

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#Ermenistan#Azerbaycan#Barış

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