Paşinyan’dan Bakü’ye barış teklifi: ‘Anlaşılan maddelerle imzalayalım’

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Armenpress’in haberine göre, Paşinyan, ülkesinin başkenti Erivan’da düzenlediği basın toplantısında ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e sınırda ikili görüşme yapmayı teklif ettiğini söyledi. Ermenistan’ın mevcut maddelerle anlaşma imzalanması teklifini 30 Ağustos’ta yaptığını anlatan Paşinyan, geri kalan konuları daha sonraki görüşmelere bırakmayı önerdiklerini söyledi. İki ülke geçtiğimiz günlerde sınırların belirlenmesi için ortak bir komisyonu kurulması konusunda anlaşmıştı. Azerbaycan yönetimi barış anlaşmasına varılması için Ermenistan anayasasında Azerbaycan’dan toprak talep eden maddelerin çıkarılmasını istiyor. Ermenistan Adalet Bakanı Grigor Minasian, geçen perşembe yaptığı açıklamada 2027 yılında anayasa referandumu yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

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KURTARILMIŞ BÖLGELERDE SANDIK KURULDU: AZERBAYCAN VEKİLLERİNİ SEÇTİ

Azerbaycan’da seçmenler dün Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7’nci kez sandık başına gitti. 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarıştı. Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan’ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapılıyor.

Şuşa’da Hankendi’de, Hocalı’da, Hocavend’de, Ağdere’de, Ağdam’da, Cebrayıl’da, Fuzuli’de, Zengilan’da, Gubadlı’da, Laçın’da ve Kelbecer’de 42 binden fazla seçmen oy kullandı. Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla “Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin öne alınması” için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e başvuruda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül’de yapılması yönünde karar almıştı.