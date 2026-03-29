Paşinyan'a kilisede saldırı girişimi

#Ermenistan#Paşinyan#Saldırı
Paşinyana kilisede saldırı girişimi
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 17:24

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a, kilisede saldırı girişiminde bulunuldu. Başkent Erivan'da meydana gelen olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'daki Aziz Anna Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı.

Kilisedeki ayin sırasında Paşinyan'a yaklaşan 2 kişi, Ermenistan Başbakanı'na saldırı girişiminde bulundu.

Saldırı, korumaların müdahalesiyle engellenirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Ermenistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin, "holiganlık ve kamu görevlisinin yasal hizmet ile siyasi faaliyetlerine müdahale" şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

#Ermenistan#Paşinyan#Saldırı

