Paşinyan'a kilisede saldırı girişimi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'daki Aziz Anna Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı.

Kilisedeki ayin sırasında Paşinyan'a yaklaşan 2 kişi, Ermenistan Başbakanı'na saldırı girişiminde bulundu.

Saldırı, korumaların müdahalesiyle engellenirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Ermenistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin, "holiganlık ve kamu görevlisinin yasal hizmet ile siyasi faaliyetlerine müdahale" şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.