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DHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 18:49 | Son Güncelleme:

Paşinyan'a darbe üstüne darbe! Yolunu kestiler

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Ermenistan Başbakan'ı Paşinyan'a gün içerisinde darbe üstüne darbe geldi. Önce kilise'den kovulan Paşinyan, Azerbaycan sınırında bulunan Sünik bölgesini ziyaret etmek isterken bölge halkı tarafından yolu kesildi.

Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında bulunan Sünik bölgesi halkı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bölgeye ziyareti öncesi konvoyu durdurmak üzere protesto düzenledi. Kalabalığı dağıtmak üzere bölgeye gönderilen polis ekipleri ile eylemciler arasında arbedeler yaşandığı ifade edildi.

Paşinyana darbe üstüne darbe Yolunu kestiler

PAPAZ PAŞİNYAN’IN ELİNİ SIKMADI

Öte yandan Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzatmıştı. Papaz Paşinyan’a tepki göstererek, önce elini vermemiş, sonra da kapıyı göstermişti. Kiliseden kovulan Paşinyan yanındaki korumalara "gidiyoruz" diyerek, kiliseden ayrılmıştı.

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