Paşinyan'a 2’nci muhtıra

Ermenistan’da ordunun 25 Şubat muhtırası sonrasında başlayan üst düzey devlet kurumları arasındaki kriz daha da büyüdü.

SÜRE AŞIMI TARTIŞMASI

Dün sabah yazılı bir açıklama yapan Başbakan Nikol Paşinyan, “Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınmasını öngören 28 Şubat tarihli ikinci kararname Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından anayasanın öngördüğü 10 gün içerisinde imzalanmadığı ve mahkemeye taşınmadığı için Genelkurmay Başkanı bugünden itibaren görevden alınmış sayılıyor” ifadelerini kullandı. Paşinyan’ın bu duyurusu üzerinden beş dakika bile geçmeden Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’dan bir karşı açıklama geldi. Sarkisyan, Genelkurmay Başkanını görevden alma kararnamesini Ermenistan Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığını duyurdu. Ancak, hukukçular Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın kararnameyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıması için en son 9 Mart tarihine kadar başvuru yapması gerektiğini vurgulayarak süre aşıldığı için Paşinyan’ın haklı bulunacağına işaret etti.

‘İSTİFA EDİN’ ÇAĞRISI

Görevden alındığı duyurulan Onik Gasparyan ise, yeni bir muhtıra niteliğinde bildiri yayınladı. Bildiride 25 Şubat muhtırasındaki maddelerden vazgeçmediğini ifade eden Gasparyan, “Ermenistan’ın selameti için tek yol Başbakan Paşinyan’ın istifa ederek genel seçimlerin yapılmasıdır. Görevime son veren prosedürü tanımamakla birlikte ben de idari mahkemeye şahsi başvurumu yaptım. Dava sonuçlanana kadar farklı sıfatla vatana hizmet etmeye devam edeceğim” dedi. Gasparyan’ın bu bildirisinin Ermenistan ordusundaki subaylar tarafından desteklendiği aktarıldı.



Öte yandan Paşinyan, Genelkurmay Başkanlığı görevine General Artak Davtyan’ı aday gösterdi. Davtyan’ın göreve başlayabilmesi için atama kararnamesinin Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından imzalanması gerekiyor.