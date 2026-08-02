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Paşinyan, yeniden başbakan olarak atandı

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#Ermenistan#Siyaset#Politika
Paşinyan, yeniden başbakan olarak atandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 15:06

Ermenistan'da yeni seçilen parlamentonun ilk oturumunun başlamasıyla hükümetin istifasını sunmasının ardından Nikol Paşinyan yeniden başbakan olarak atandı.

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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

Paşinyan, bugün Ulusal Meclis'in 9. döneminin ilk oturumunun başladığını, Ermenistan Anayasası'nın ilgili maddesi uyarınca hükümetin, Ulusal Meclis'in ilk oturumunun yapıldığı gün Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'a istifasını sunduğunu bildirdi.

Anayasa gereği Cumhurbaşkanı'nın hükümetin istifasını kabul edeceğini belirten Paşinyan, yeni hükümet kuruluncaya kadar mevcut hükümet üyelerinin görevlerini sürdüreceğini, sonraki süreçte ise yeni seçilen Ulusal Meclis'in görev süresinin başlamasının ardından parlamentodaki çoğunluğun aday gösterdiği kişinin başbakan olarak atanacağını ifade etti.

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Parlamento çoğunluğunun, bugün başbakan adayını sunacağını belirten Paşinyan, ardından da atamanın yapılacağını kaydetti.

Daha sonra, Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnamede hükümetin istifasının kabul edildiği bildirildi.

Yayımlanan bir başka kararnamede de Paşinyan'ın yeniden başbakan olarak atandığı duyuruldu.

Ermenistan'daki parlamento seçimlerinde Başbakan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağlamıştı.

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#Ermenistan#Siyaset#Politika

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