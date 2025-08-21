×
HABERLER

Paşinyan Türkiye ile müzakereleri duyurdu: Sınırlar açılabilir

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 15:56

Türkiye ile sınırların açılacağına inandığını kaydeden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu yönde doğrudan müzakereler yürüttüklerini bildirdi.

Paşinyan, başkent Erivan'da basına yaptığı açıklamada Türkiye-Ermenistan ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye ile doğrudan müzakereler yürüttüklerini bildiren Paşinyan, "Ermenistan sınırları yalnızca Türkiye üzerinden değil, farklı yönlerden de açılabilir. Ermenistan-Türkiye sınırının açılacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınır kapıları da dahil olmak üzere tüm sınır kapılarında her türlü sadeleştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

ERİVAN'IN SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMA PLANI YOK

Ermenistan hükümetinin 2026 devlet bütçesinde savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmayı planlamadığını söyleyen Paşinyan, ekibinin kararını mantıklı bulduğunu, süreci analiz etmeyi sürdüreceklerini ve kararlarının kısa, orta ve uzun vadeli gelişmelere göre şekilleneceğini kaydetti.

PAŞİNYAN'IN ANKARA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya'daki barış ve diyalog süreci ile bölgeyi ilgilendiren güncel gelişmeler ele alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, mevcut konjonktürde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakerelerinde varılan mutabakatın önemine dikkati çekmişti.

Erdoğan, Türkiye'nin, bölgenin "kazan-kazan" anlayışıyla kalkındırılması hedefiyle yürütülen çabalara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini vurgulamıştı.

Kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar da görüşülmüştü.

#Ermenistan-Türkiye İlişkileri#Nikol Paşinyan#Müzakere Süreci

