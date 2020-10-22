Paşinyan ‘savaş’ dedi, bakanı pazarlığa gitti

Paşinyan, Facebook üzerinden paylaştığı mesajında, “Karabağ ihtilafının şu andan itibaren görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulmasının şansı yok. Bu durum daha çok uzun süre bu şekilde devam edecek. Azerbaycan’ın istediği bizim için kabul edilemez. Bizim taleplerimizi de onlar asla yerine getirmez. Karabağ ihtilafına kesin çözüm için tüm Ermenistan halkının savaşmaktan başka çaresi yok. Ermenistan çapında tüm yerel yönetimlere cepheye gönderilmek üzere gönüllü birlikler oluşturmaya başlamaları talimatı verdim” dedi. Paşinyan savaş açıklamaları yaparken, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, temaslarda bulunmak üzere Moskova’ya gitti. İki bakanın cuma günü de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor.

‘KİMİN SAVAŞ İSTEDİĞİ BELLİ’





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Nikol Paşinyan’ın ifadelerinin “Ermenistan’ın niyetini ortaya koyduğunu” kaydetti. Kalın tweet’inde, “Paşinyan’ın ‘Karabağ’da diplomatik çözüm yok’ açıklaması, Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya’ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir” dedi.