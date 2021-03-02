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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 02.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Paşinyan, Rusya’dan özür diledi: Yanlış anlamışım

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Paşinyan, Rusya’dan özür diledi: Yanlış anlamışım

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun tepkisini çekerek darbe girişimine yol açan ‘Karabağ savaşında Rus İskender füzeleri işe yaramadı’ sözlerinden çark etti.

Ordunun, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep eden muhtırasının ardından başlayan siyasi gerilim sürüyor. Paşinyan, askerin tepkisini çeken, Rus yapımı İskender füzelerinin Azerbaycan ile savaşta ‘işe yaramadığı’ yönündeki açıklamasında ağız değiştirdi.

MOSKOVA: TATMİN EDİCİ

Darbe girişiminin gerekçesi olarak gösterilen sözlerini ‘yanlış bilgilendirildiği için söylediğini’ belirten Paşinyan, “Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığım telefon görüşmesinde, İskender füzeleri hakkında yanlış bilgilendirildiğimi anladım. Durum bana hatalı izah edildiği için yanlış ifadeler kullandım. İskender füzeleri meselesi, Ermenistan ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığı ve askeri alanda yapılan işbirliğini asla tartışmaya açmaz” dedi. Bu açıklamaya, Moskova’dan anında yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ermenistan yönetiminin yaptığı son İskender izahatı, bizim için tatmin edici. Yapılan ilk hatanın yanlış bilgilendirme sonucu olduğu Paşinyan ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde teyit edilmiştir” dedi.

SİNİR HARBİ SÜRÜYOR

Paşinyan’ın ‘Rusya’dan özür dileme’ olarak değerlendirilen açıklaması, Ermenistan Güvenlik Konseyi toplantısından sonra geldi. Ermenistan Başbakanı’nın son durumu değerlendirmek için yaptığı dünkü toplantıya, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan katılmadı. Bu arada Paşinyan, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın vetosunun ardından, Genelkurmay Başkanı’nın azli için ikinci bir kararnameyi Sarkisyan’a yolladı.

Paşinyan, Rusya’dan özür diledi: Yanlış anlamışım

PAŞİNYAN’DAN SEÇİM SİNYALİ

Siyasi krizden çıkış yolu arayan Nikol Paşinyan, “Formül aslında belli. Erken seçimle herkes halktan onay almalı” sözleriyle erken seçim önerdi. Dün akşam, başkentte yaklaşık 10 bin taraftarını toplayan Paşinyan, “İçinde bulunduğumuz durumdan en mantıklı çıkış yolu halkın iradesini öğrenmekten geçiyor” dedi ve muhalefeti “halka sormadan entrikalarla iktidarı ele geçirmeye çalışmakla” suçladı. Bu arada Paşinyan’ın mitingi öncesi muhalif bir grup, hükümet binalarını bastı. Bakanlık binalarına giren göstericiler, “Paşinyan istifa, çek git” şeklinde slogan attılar.

 

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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