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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2027 yılından itibaren Ermenistan topraklarında görev yapan ve Ermenistan sınırlarını kontrol eden Rusya güvenlik servisi FSB sınır muhafız birliklerinin kademeli olarak ülkedeki görevlerinin sona ereceğini ilan etti.

Paşinyan, “Rus sınır muhafızlarına yıllarca Ermenistan güvenliğini sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Ancak onların bu görevi kademeli olarak artık sona erecek. Önümüzdeki yıldan itibaren Ermenistan’daki tüm sınır geçişleri kendi güvenlik birimlerimize geçecek” dedi.

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Ermenistan yönetimi 2021 yılından itibaren kademeli olarak ülkedeki Rus askeri varlığına sınırlama getirmeye başlamıştı. Sınır denetiminde ilk hamle 2024’te Erivan havalimanında atılmıştı. 2025 yılında ise Ermenistan-İran kara sınır geçişleri Ermeni güçlerine devredilmişti. Ermenistan ile Türkiye kara sınır kapısı devreye henüz girmemiş olmasına rağmen buradaki kontrolün de tamamen Ermenistan tarafına geçmesi bekleniyor.

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