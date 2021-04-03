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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 03.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Paşinyan, Putin için karantinaya girdi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Paşinyan, Putin için karantinaya girdi

Rusya’ya 7 Nisan tarihinde resmi ziyaret gerçekleştirecek Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebilmek için bir haftalık karantinaya girdi.

Paşinyan’ın özel kalemi, “Rusya ziyaretinin gerçekleşeceği tarihe kadar Başbakan, kalabalık toplantılara katılmayacak. Temasını kısıtlı sayıda yetkili ve bakanlarla sürdürerek ülkeyi yönetecek” açıklamasını yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, “Ermenistan Başbakanı, 7 Nisan’da Rusya’ya ziyaret gerçekleştirerek, Putin ile görüşecek. Temasın odağında şüphesiz 10 Kasım Karabağ Ateşkes Anlaşması’nın nasıl hayata geçirildiği yer alacak” dedi. Putin, 24 Mart’ta koronavirüs aşısı yaptırmıştı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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