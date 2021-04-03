Paşinyan, Putin için karantinaya girdi

Paşinyan’ın özel kalemi, “Rusya ziyaretinin gerçekleşeceği tarihe kadar Başbakan, kalabalık toplantılara katılmayacak. Temasını kısıtlı sayıda yetkili ve bakanlarla sürdürerek ülkeyi yönetecek” açıklamasını yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, “Ermenistan Başbakanı, 7 Nisan’da Rusya’ya ziyaret gerçekleştirerek, Putin ile görüşecek. Temasın odağında şüphesiz 10 Kasım Karabağ Ateşkes Anlaşması’nın nasıl hayata geçirildiği yer alacak” dedi. Putin, 24 Mart’ta koronavirüs aşısı yaptırmıştı.

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