Dünya Haberleri

Paşinyan noktayı koydu: ‘Karabağ konusunu kapatıyoruz’

Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 07:00

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisinin seçim öncesi programını açıklarken, Azerbaycan ile ilişkilerde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paşinyan, bölgedeki geçmişe dair tartışmaların geride bırakılması gerektiğini ifade ederek, “Artık kimin bir zamanlar nerede yaşadığı konusunu kurcalamayacağız. Karabağ konusunu kapatıyoruz. Ancak bu şekilde barışa ulaşabiliriz” dedi

TRUMP ROTASI’NI İŞARET ETTİ

Barışın kalıcı hale gelmesi için somut mekanizmaların oluşturulması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, bu sürecin halihazırda başlatıldığını ve ilerletilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti. Paşinyan, Azerbaycan’ın ana karasını Nahçıvan’a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası’nın (TRIPP) hayata geçirilmesi ile barış anlaşmasının imzalanarak onaylanmasının, sürecin daha ileri düzeyde kurumsallaşması açısından temel adımlar olacağını dile getirdi. Sivil toplum ve iş dünyası temsilcileri arasındaki temasların, ikili ticaretin, siyasi, kültürel ve insani diyaloğun geliştirilmesinin de barışın güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirten Paşinyan, partisinin bu alanlarda atılacak adımları teşvik edeceğini ve destekleyeceğini bildirdi.

Paşinyan ayrıca Ermenistan’ın Rusya ile karşılıklı faydaya dayalı yapıcı ilişkiler geliştirmeye devam edeceğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük ölçüde Karabağ süreci koşullarında şekillendiğini ancak artık yeni bir döneme girildiğini belirtti. Çatışma ortamının sona erdiğini ve barışın tesis edildiğini ifade eden Başbakan, ilişkilerin de bu yeni gerçekliklere uyarlanması gerektiğini söyledi.

