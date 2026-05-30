Paşinyan Kremlin’in hedef tahtasında

‘TEDİRGİN EDİCİ’

Ermenistan’ın son dönemde Avrupa Birliği ve NATO ile yakınlaşmasının Moskova’nın hoşuna gitmediğini dile getiren Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, “Mevcut Ermenistan yönetiminin Rusya’ya yönelik düşmanca tavır takınan Batı’yla yakınlaşması bizi endişelendiriyor” dedi. Ermenistan-AB yakınlaşmasını “tedirgin edici” bulduklarını söyleyen Zaharova, “Ermenistan’ın gelecekte Rusya ile yoluna devam etmekle AB arasında yapacağı seçim yönetimlerin değil, halkın vereceği bir karardır. Ermeni halkı bizimle yola devam derse bağımsızlık ve egemenliğini korumuş olur” diye konuştu.

EKONOMİK ŞANTAJ

Rusya, Ermenistan seçimleri yaklaşırken eski Sovyet cumhuriyetine ekonomik şantaj yöntemleri de uygulamaktan çekinmiyor. Son günlerde Ermenistan’dan ithal edilen soda, kanyak, şarap, taze çiçek ve bir dizi tarım ürünü sıhhi kurallara uymadığı gerekçesiyle yasaklanmaya başladı. Moskova yönetimi Ermenistan’ı enerji alanında da sıkıştırıyor. Rus yetkililer Avrupa’nın 630 dolar seviyesinden aldığı doğalgazı Ermenistan’ın 170 dolar seviyesinden aldığını vurgulayarak, Paşinyan yönetiminin mevcut tutumunu sürdürmesi halinde Ermenistan’a ayrıcalıklı fiyat sağlayan anlaşmaların iptal edilebileceğini ima eden açıklamalar yapıyor.

MOSKOVA-BÜKREŞ HATTINDA KAMİKAZE DRON KRİZİ

RUSYA’ya ait olduğu iddia edilen bir kamikaze dronun önceki gece Romanya’nın güneydoğusundaki Galati şehrinde bir apartmana isabet ederek iki kişinin yaralanmasına yol açması Bükreş ile Moskova arasında krize dönüştü. Rusya’nın Büyükelçisi Vladimir Lipaev Rumen Dışişlerine çağrıldı ve Bükreş yönetimi Köstence’de bulunan Rus konsolosluğunun kapatılmasını, konsolosun da sınır dışı edilmesini kararlaştırdı. Romanya’nın tepkisini aşırı olarak eleştiren Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaparova, “Rusya, Romanya’nın tutumuna çok yakında eşdeğer yanıt verecek. Romanya’daki dron olayıyla ilgili gürültü kopartılması aslında birkaç gün önce Ukrayna ordusunun Lugansk bölgesinde okul vurma krizini örtbas amacı taşıyor” dedi.

‘UKRAYNA DRONU’ İDDİASI

Gelişmeler paralelinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dronun ‘Rus menşeli olduğu ne malum’ açıklamasını yaptı. Kazakistan ziyaretinde gazetecilere konuşan Putin, “İnceleme yapılana kadar kimse dronun nereye ait olduğunu söyleyemez” dedi. Dronun Ukrayna’ya ait olma olasılığının yüksek olduğunu iddia eden Putin, “Ukrayna dronları daha önce Finlandiya, Polonya civarında görüldü” diyerek gerekçesini belirtti.

RUTTE’DEN DESTEK MESAJI

NATO üyesi Romanya topraklarındaki patlamanın ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “NATO, müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazırdır” diyerek saldırıdan Moskova’yı sorumlu tuttu.

PUTİN UZUN YAŞAM İÇİN MİLYARLAR HARCIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen eylül ayındaki Çin ziyaretinde Pekin lideri Şi Cinping’le basına yansıyan “ölümsüzlük” diyaloğu görünüşe göre ayaküstü bir sohbetten ibaret değil. Yaşlanmayı yavaşlatmayı ve yaşam süresini uzatmayı amaçlayan araştırmaları devlet politikası haline getiren Kremlin, 26 milyar dolarlık “Yeni Sağlığı Koruma Teknolojileri” programı kapsamında gen tedavileri, yapay organ üretimi ve biyoteknoloji projelerine yatırım yapıyor.

HEDEF YAPAY ORGAN

Programın hedeflerinden biri laboratuvar ortamında organ üretimi. Araştırmacılar, 2030 yılına kadar nakil amaçlı insan organı üretmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Programın başlıca isimleri arasında Putin’in kızı ve endokrinolog Maria Vorontsova ile Kurchatov Enstitüsü Başkanı Mihail Kovalçuk yer alıyor. Putin’e yakın isimlerden biri olan Kovalçuk, gelecekte insanların vücut parçalarının onarılıp değiştirilebileceğini savunuyor.

İLGİSİ YENİ DEĞİL

Yıllardır spor faaliyetleri ve fiziksel dayanıklılığı öne çıkaran görüntüler veren Putin’in yaşlanma karşıtı yöntemlere ilgisi yeni değil. Rus lider vücudun çok düşük sıcaklıklara maruz bırakıldığı uygulamaları destekleyen açıklamalar yapmıştı. Sovyet döneminde de yaşam süresini uzatmaya yönelik projeler devlet desteği görmüştü.