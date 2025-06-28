Paşinyan-Kilise gerilimi sürüyor... Papazlarla polisler birbirine girdi

Haberin Devamı

Ermeni Patriği 2’nci Garegin’in makamı Eçmiadzin kilisesini basan polis, rahiplerden Mikail Acapahayan’ı darbeci suçlamasıyla tutuklamak isteyince arbede çıktı. Dün sabah yüze yakın polis, Ermeni Kilisesi’nin dini merkezi Eçmiadzin’in kapısına dayanarak darbe girişimine adı karışan rahip Mikail Acapahayan’ı tutuklamaya geldiklerini bildirdi. Polisin açıklamasından kısa süre sonra onlarca papaz kapının önüne dizilerek güvenlik güçlerini içeri almayacaklarını ve rahibi teslim etmeyeceklerini söyledi.

Hatta çevredeki halkın da papazlara katılmasıyla kilisenin önü bir anda panayır alanına dönüştü. Durumu protesto eden papazlarla güvenlik güçleri arasında yumruklaşma yaşandı. Rahip Acapahayan ise arkadaşlarının itirazlarına rağmen polise teslim olmayı kabul etti. Patrik Garegin ise Başbakan Paşinyan’ın kiliseye yönelik uyguladığı baskıyı tüm dünyadaki Ermeni kiliseleriyle toplanıp kınayacaklarını açıkladı. Kilisenin Ermenistan çapında Paşinyan’a karşı protestolar başlatacağı tahmin ediliyor.