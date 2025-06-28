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Paşinyan-Kilise gerilimi sürüyor... Papazlarla polisler birbirine girdi

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#Ermeni Patriği#Paşinyan#Ermenistan
Paşinyan-Kilise gerilimi sürüyor... Papazlarla polisler birbirine girdi
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 07:00

Ermenistan’da Nikol Paşinyan yönetimine yönelik darbe girişimi soruşturması devam ederken, Paşinyan ile Ermeni Kilisesi arasında yaşanan sözlü düello dün resmen kavgaya dönüştü.

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Ermeni Patriği 2’nci Garegin’in makamı Eçmiadzin kilisesini basan polis, rahiplerden Mikail Acapahayan’ı darbeci suçlamasıyla tutuklamak isteyince arbede çıktı. Dün sabah yüze yakın polis, Ermeni Kilisesi’nin dini merkezi Eçmiadzin’in kapısına dayanarak darbe girişimine adı karışan rahip Mikail Acapahayan’ı tutuklamaya geldiklerini bildirdi. Polisin açıklamasından kısa süre sonra onlarca papaz kapının önüne dizilerek güvenlik güçlerini içeri almayacaklarını ve rahibi teslim etmeyeceklerini söyledi.

Hatta çevredeki halkın da papazlara katılmasıyla kilisenin önü bir anda panayır alanına dönüştü. Durumu protesto eden papazlarla güvenlik güçleri arasında yumruklaşma yaşandı. Rahip Acapahayan ise arkadaşlarının itirazlarına rağmen polise teslim olmayı kabul etti. Patrik Garegin ise Başbakan Paşinyan’ın kiliseye yönelik uyguladığı baskıyı tüm dünyadaki Ermeni kiliseleriyle toplanıp kınayacaklarını açıkladı. Kilisenin Ermenistan çapında Paşinyan’a karşı protestolar başlatacağı tahmin ediliyor.

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#Ermeni Patriği#Paşinyan#Ermenistan

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