Paşinyan kazandı... Muhalefet tepkili

Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu, Başbakan Vekili Nikol Paşinyan’ın “Sivil Sözleşme” partisinin yüzde 54, Ermenistan ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın kurduğu “Ermenistan” siyasi ittifakının yüzde 21, Ermenistan üçüncü Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın arkasında durduğu “Şerefim Var” siyasi bloğunun ise yüzde 5 oy aldığını duyurdu.

TEK BAŞINA İKTİDAR

Sandıktan çıkan sonuç Batı yanlısı Paşinyan’ın partisinin yeni parlamentoda anayasal çoğunluğu ele geçirdiğini ve tek başına iktidar olacağını gösterdi. Seçim sonuçlarına göre 107 sandalyeli parlamentoda 71 koltuğu Paşinyan’ın partisi kazandı. ‘Ermenistan’ ittifakı 29 milletvekili çıkarırken, Sarkisyan’ın ‘Şerefim Var’ partisi ise 7 milletvekiliyle temsil edilecek.

‘SERT EL’ MESAJI

Pazartesi sabaha karşı partisinin karargâhına gelerek zafer ilan eden Paşinyan, Ermenistan’da ‘sert el’ yönetimi döneminin başladığını söyledi. Toplanan taraftarlarıyla Ermenistan halkına hitaben konuşma yapan Paşinyan, “Son üç yılda ülkemizde iki devrim gerçekleşti. İlki 2018 yılında yasal olmayan yollarla sokakta kazandığımız ‘Kadife Devrim’. İkincisi ise tamamen yasal ve seçim sonuçlarıyla kanıtlanmış ‘Çelik Devrim’. Önümüzdeki süreçte parlamentoda elde ettiğimiz çoğunlukla halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmeye başlayacağız. Sandıktan aldığımız güçle bundan böyle sert elle ülkede yasal düzeni, birlik ve beraberliği sağlamaya başlayacağız. Diğer yapıcı siyasi güçleri de sürece dahil etmeyi planlıyoruz” dedi.

MUHALEFET: TANIMIYORUZ

Seçim sonuçları Robert Koçaryan’ın ‘Ermenistan’ ittifakı tarafından şaibeli bulundu. Koçaryan’ın karargâhından yapılan yazılı açıklamada, “Seçim komisyonu tarafından açıklanan sonuçlara güvenimiz yok. İlan edilen sonuçlar Ermenistan’da son 8 ayda yaşanan toplumsal gelişmelerin ve içinde bulunduğumuz buhranın aynası olamaz. Sandıkta yapılan yolsuzlukların araştırılmasını talep edeceğiz. Tüm Ermenistan halkının Paşinyan’ın bir an önce gitmesini istediği ortamda, sandıktan zaferle çıkması akıl ve mantığa sığmıyor” ifadelerine yer verildi. Seçimde yüzde 5 oy alan Sarkisyan’ın ‘Şerefim Var’ bloğundan da sonuçların tanınmadığı ve mücadeleye devam edileceği açıklaması yapıldı.

ASKERİ YENİLGİYE RAĞMEN SEÇİMLERDE NASIL FARK ATTI

Paşinyan’ın Azerbaycan karşısında alınan ağır askerî yenilgiye rağmen seçimi kazanması tartışmalara yol açtı. Paşinyan’ın seçime başbakan vekili olarak katılmasının önemine işaret edilerek, “Paşinyan, özellikle taşra bölgelerinde devletin imkânlarını kullanarak seçmen oylarını satın aldı veya kolluk kuvvetlerle korkutarak sindirdi” yorumu yapıldı.



Siyaset bilimcisi Ara Sagatelyan, “Sovyetler Birliği sonrası 30 yıllık dönemde seçimlerle ilgili tüm siyasi partiler bin bir çeşit hileli yöntemler keşfetti ve uyguladı. 20 Haziran seçimlerinde ise 30 yılın tüm hile birikimi iktidar koltuğundan inmek istemeyen Paşinyan ve taraftarlarınca kullanıldı” dedi.

BAKÜ: GEREKEN DERSLERİ ALDIKLARINA İNANIYORUZ

Ermenistan’da yapılan seçimler ve sonuçları ile ilgili Azerbaycan’dan da ilk açıklama geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, “Ermenistan’ın şu an içinde bulunduğu ve çıkış yolu aradığı derin krizin asıl nedeni, yıllarca uluslararası hukuku hiçe sayarak başka ülkelerin topraklarını silah zoruyla işgal etme çabasından kaynaklanmıştır. Gereken dersleri çıkardıklarına inanmak istiyoruz. İki komşu olarak yaşamak mecburiyetinde olduğumuzu idrak ediyoruz. Komşuluğun düşmanca olmaması için Azerbaycan, payına düşen adımları atmaya hazır” dedi.

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