Paşinyan, Karabağ’da bağımsızlık peşinde

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile görüşmesinin ardından “Ateşkes olmaz ve görüşme yolu tıkanır ise Ermenistan, Karabağ’ın bağımsızlığını tanıyacak. Diğer dünya ülkelerinden de benzer adım atmalarını bekliyoruz. Azerbaycan-Türkiye ittifakının hedefi sadece Karabağ değil, Güney Kafkaslarda tüm dengeleri altüst etmektir. Bu gidişle Türkiye’nin Rusya ile kara sınırı olacak” iddiasında bulundu.

ALİYEV: 13 KÖY KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 18 Ekim yeni ateşkes ilanının ardından Ermeni kuvvetlerinin önceki gece yarısı saat 00:02 itibarıyla yeniden çatışmaları başlattıklarını duyurarak, “Geride bıraktığımız 24 saatte Ermeni saldırılarına yanıt veren ordumuz Cebrail bölgesinde 13 köyü daha işgalden kurtardı” açıklamasını yaptı. Ermenistan’ın sivil yerleşimlere yönelik saldırılarında ölü ve yaralıların olduğunu bildiren Aliyev, kurtarılan köyleri, “Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı” olarak açıkladı.

HEDEF ENERJİ HATLARI

Öte yandan, Ermenistan’ın Azerbaycan altyapısını ve özellikle enerji nakil hatlarını doğrudan hedef aldığı da bir kez daha kanıtlandı. Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan topraklarından önceki gece ateşlenen uzun menzilli birkaç füzenin cephe hattından 300 km uzakta bulunan Bakü-Novorosiysk petrol boru hattının 250 metre yakınına düştüğünü duyurdu.