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Paşinyan iyimser konuştu: Barış anlaşması bu yıl imzalanabilir

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#ERMENİSTAN#Nikol Paşinyan#Karabağ
Paşinyan iyimser konuştu: Barış anlaşması bu yıl imzalanabilir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 07:00

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ meselesine dair barış müzakerelerinin yıl sonuna kadar sonuçlanacağına inandığını söyledi.

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“Ermenistan ve Azerbaycan, yeni yıla girmeden barış anlaşması imzalayabilir. Erivan bunun için her şeyi yapıyor” diyen Paşinyan, buna rağmen ekim ayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapacağı görüşmeden bir sonuç çıkacağını düşünmediğini belirtti.

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karabağ sorununun çözümüne ilişkin, Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye ve Rusya’dan oluşan dörtlü bir zirve kurulması teklifiyle ilgili düşüncelerini de paylaştı. Ermeni lider, “Çok çeşitli teklifler ve fikirler var. Bu fikirlerden sadece birini belirtmek istemem. Benim için tutum ifade edecek tek fikir bu değil” diye konuştu.

 

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#ERMENİSTAN#Nikol Paşinyan#Karabağ

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