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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 05.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Paşinyan gülünç iddiayı tekrarladı

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Paşinyan gülünç iddiayı tekrarladı
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, emperyalist ülke olmakla suçladığı Türkiye’nin “Viyana yakınlarına geleceğini” iddia etti.

Alman Bild Gazetesi’nin internet sayfasına konuşan Paşinyan, Ankara’nın emperyalist politikalar güttüğünü öne sürerek, uluslararası toplumun Türkiye’ye tepki göstermesi çağrısında bulundu. Paşinyan, “Sorun şu ki, Güney Kafkasya’daki Ermeniler, Türkiye’nin güneydoğunun kuzeyine ve doğuya yayılmasının önündeki son engeldir. Çünkü Türkiye’nin emperyalist politikası Güney Kafkasya’dakinden çok daha uzağı hedefliyor. Türkiye’nin Akdeniz, Libya, Orta Doğu, Irak ve Suriye’deki hareketliliğine bakalım. Uluslararası toplum bu gerçeğe uygun şekilde tepki vermezse, Türkiye’nin Viyana yakınlarında olması beklenmelidir” dedi.

Açıklamalarında Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’ın Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan’a ait olduğunu kabul ederken, bunun Stalin’in keyfi kararı sonucu olduğunu da iddia etti.

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