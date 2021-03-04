Paşinyan-genelkurmay çekişmesi mahkemelik

Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınması kararı hakkında daha derin hukuki süreç başlattığını ilan eden Armen Sarkisyan, meseleyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığını duyurdu. Bu belirsizlik haftalarca devam edebilir.

TUTUKLAMA EMRİ İDDİASI

Bu arada Ermenistan basınında yer alan haberlerde, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ın görüldüğü yerde tutuklanması için Ermenistan Güvenlik Servisi’ne emir verdiği ileri sürüldü. Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı 25 Şubat tarihinde, Başbakan Paşinyan’ın Rus yapımı “İskender” füzelerinin işe yaramadığı yönündeki ifadelerinin ardından muhtıra yayınlayarak hükümetin istifasını istemişti.