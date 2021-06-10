Paşinyan: Esirleri verin oğlumu alın

Paşinyan, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın “Niye oğlunu 20-25 esire karşılık takas etmiyor” çıkışı üzerine “Oğlum Aşot, Azerbaycan’daki tüm Ermeni askerlerin serbest bırakılması karşılığında Bakü’nün eline esir olarak gitmeye hazır. Azerbaycan yönetimi ve şahsen (Azerbaycan Cumhurbaşkanı) İlham Aliyev’e bu önerim bugün resmen iletilecek” dedi.

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