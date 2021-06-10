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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 10.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Paşinyan: Esirleri verin oğlumu alın

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Paşinyan: Esirleri verin oğlumu alın

Ermenistan’da 20 Haziran’da yapılacak erken genel seçimler yaklaşırken Başbakan Vekili görevini yürüten Nikol Paşinyan, oğlu Aşot Paşinyan’ı (21) diğer Ermeni askerlerin salıverilmesi karşılığında Azerbaycan’a teslim etmeye hazır olduğunu ilan etti.

Paşinyan, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın “Niye oğlunu 20-25 esire karşılık takas etmiyor” çıkışı üzerine “Oğlum Aşot, Azerbaycan’daki tüm Ermeni askerlerin serbest bırakılması karşılığında Bakü’nün eline esir olarak gitmeye hazır. Azerbaycan yönetimi ve şahsen (Azerbaycan Cumhurbaşkanı) İlham Aliyev’e bu önerim bugün resmen iletilecek” dedi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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