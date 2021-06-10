Paşinyan: Esirleri verin oğlumu alın
Ermenistan’da 20 Haziran’da yapılacak erken genel seçimler yaklaşırken Başbakan Vekili görevini yürüten Nikol Paşinyan, oğlu Aşot Paşinyan’ı (21) diğer Ermeni askerlerin salıverilmesi karşılığında Azerbaycan’a teslim etmeye hazır olduğunu ilan etti.
Paşinyan, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın “Niye oğlunu 20-25 esire karşılık takas etmiyor” çıkışı üzerine “Oğlum Aşot, Azerbaycan’daki tüm Ermeni askerlerin serbest bırakılması karşılığında Bakü’nün eline esir olarak gitmeye hazır. Azerbaycan yönetimi ve şahsen (Azerbaycan Cumhurbaşkanı) İlham Aliyev’e bu önerim bugün resmen iletilecek” dedi.
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