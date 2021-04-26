Paşinyan erken seçim gerekçesiyle istifa etti

Paşinyan naklen yayında istifa ettiğini açıklamasına rağmen, seçimler yapılana kadar 2 ay boyunca başbakanlık görevini vekâleten yürüten kişi olmaya devam edecek. Ulusal televizyon kanalına çıkarak kararını halka duyuran Paşinyan, “Hatırlanacağı üzere 18 Mart tarihinde siyasi müzakereler neticesinde 20 Haziran 2021 tarihinde Ermenistan’da genel erken seçim yapılması kararlaştırıldı. Ermenistan anayasasına göre erken seçimlerin yapılabilmesi için başbakanın istifa etmesi, parlamentonun da iki defa üst üste yeni başbakan seçememiş olması gerekiyor.

‘HALK KARAR VERECEK’



Bu yüzden bugün başbakanlık görevinden istifa ettiğimi ilan ediyorum. Muhalefet ise yerime aday göstermeyerek seçimleri anayasaya uygun hale getirecek. Tabii seçimlere kadar iki ay boyunca ülkemiz başbakan olmaksızın yaşayamaz. Dolayısıyla ben başbakanlık görevinden istifa ediyorum, ancak seçime kadar vekâleten başbakanlık görevini yürütmeye devam edeceğim. Bugünkü (dün) istifamla seçimlere gitmeye hazır olduğumu kanıtlıyorum. Ülkemizi kimin tarafından yönetilmesi gerektiğini haziran ayında halkımız sandık başında kararını verecek” ifadelerini kullandı.

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