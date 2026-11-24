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Paşinyan, dün televizyondan yayımlanan açıklamasında projenin hayata geçirilmesini “yalnızca Güney Kafkasya için değil, uluslararası ölçekte de tarihi bir adım” olarak nitelendirdi. Açıklama sırasında inşaat alanlarından görüntüler paylaşılırken, koridorun geçeceği Sünik bölgesinin Valisi Robert Gogaşyan ise birden fazla noktada çalışmaların başladığını ve hazırlık aşamasının ardından kapsamlı inşaat faaliyetlerine geçileceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise, “projenin bölgede ticaret, enerji ve ulaşım için yeni güzergâhlar açacağını” belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Trump’a teşekkürlerini iletti.

Yaklaşık 43 kilometrelik koridor, Azerbaycan ana karasını Ermenistan toprakları üzerinden Nahçıvan’a bağlayacak. Hat, Nahçıvan’dan Kars’a uzanacak. Demiryolu ve karayolunun yanı sıra boru hatları, elektrik iletim hatları ve fiber optik bağlantıları da kapsaması planlanan proje, bölgesel ticaret ve ulaşım ağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Koridor mutabakatı Trump’ın ev sahipliğinde imzalanmış ve hattın işletmesi 99 yıllığına ABD’ye verilmişti.